400 пасажирів прибули в Україну трьома спецрейсами

400 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Казахстану, Німеччини та Італії за минулу добу, 18 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Упродовж доби аеропорт "Бориспіль" прийняв 3 пасажирських спеціальних авіарейси з Казахстану, Німеччини та Італії. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили майже 400 пасажирів", - сказано в ньому.

В обов'язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.

Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Всі без винятку пасажири, які прибули в Україну, встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність внесення прибулими громадянами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома".

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня 550 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Португалії, Італії, ОАЕ, Іспанії.

16 травня 184 пасажири прибутку спецрейсами із США, Кіпру та Фінляндії.