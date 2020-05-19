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19 травня 2020, вівторок, 09:50 14
Суспільство 2020-05-19T12:00:04+03:00
Українські Новини
400 пасажирів прибули в Україну трьома спецрейсами

400 пасажирів прибули в Україну трьома спецрейсами

Елизавета Драбкина
Держприкордонслужба, літак, спецрейси, Евакуаційний рейс
Літак Фото: Держприкордонслужба
Літак Фото: Держприкордонслужба

400 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Казахстану, Німеччини та Італії за минулу добу, 18 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Упродовж доби аеропорт "Бориспіль" прийняв 3 пасажирських спеціальних авіарейси з Казахстану, Німеччини та Італії. Всього прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили майже 400 пасажирів", - сказано в ньому.

В обов'язковому порядку прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира.

Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Всі без винятку пасажири, які прибули в Україну, встановили мобільний додаток "Дій вдома" і зобов'язалися перебувати на самоізоляції за вказаними в ньому адресами.

Під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність внесення прибулими громадянами необхідної інформації в мобільний додаток "Дій вдома".

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня 550 пасажирів прибули в Україну спецрейсами з Португалії, Італії, ОАЕ, Іспанії.

16 травня 184 пасажири прибутку спецрейсами із США, Кіпру та Фінляндії.

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