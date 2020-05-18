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18 мая 2020, понедельник, 10:25 30 Карта
Общество 2020-05-18T10:30:02+03:00
Українські Новини
Киев вторую неделю подряд "стоит" в огромных пробках. Где самые загруженные дороги

Киев вторую неделю подряд "стоит" в огромных пробках. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Карантин, Пробки в Киеве, ослабление карантина
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Киев уже вторую неделю подряд после ослаблений карантина сковывают огромные пробки. Так, утром пробки сковали центр и некоторые окраины столицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

На Правом берегу столицы пробки традиционно образовались в районе станций метро "Политехнический институт", "Шулявская", а также на улице Жилянской. С затруднением передвигаются автомобили и рядом со станциями метро "Университет" и "Театральная".

Пробки в центре Киева. Карта: Google MapsПробки в центре Киева. Карта: Google Maps

Кроме того, масштабные заторы сковали движение в Голосеевском районе Киева: рядом с Ипподромом, Выставочным центром, станицей метро "Голосеевская" и "Васильковская".

Также масштабные пробки сковали Северный мост.

На Левом берегу "стоят" авто в районе станций метро "Гидропарк", "Дарница" и "Черниговская". Затруднение движения наблюдается также на улице Соборности и Дарницком шоссе.

Пробки на Левом берегу Киева. Карта: Google MapsПробки на Левом берегу Киева. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, в конце рабочей недели Киев утром "парализовали" огромные пробки.

Также в Киеве после ослабления карантина влетели цены на такси ввиду популярности этого вида транспорта: с 12 мая цены на услуги такси увеличились минимум в 1,5 раза. Киевляне отмечают, что цены на поездку в центр города стали больше на 150%, а поездка из окраины в окраину обойдется более, чем в 300 гривен. Службы такси Киева объясняют повышение цен увеличением автомобильного трафика и повышением спроса на услуги.

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