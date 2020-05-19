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  • "Биофарма" начала сбор плазмы переболевших коронавирусом доноров
19 мая 2020, вторник, 08:56 425
Политика 2020-05-19T11:00:03+03:00
Українські Новини
"Биофарма" начала сбор плазмы переболевших коронавирусом доноров

"Биофарма" начала сбор плазмы переболевших коронавирусом доноров

Анна Рудык
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Тесты на антитела к коронавирусу, Антитела к коронавирусу
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Компания "Биофарма" (Белая Церковь) начала сбор плазмы переболевших коронавирусом Covid19 доноров, также компания начинает тестировать доноров на наличие антител к заболеванию.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель совета директоров и совладелец "Биофармы" Константин Ефименко, передают Українськi Новини.

"Биофарма" приступила к сбору плазмы у доноров, победивших Covid19. Уже заготовлены первые литры такой плазмы, а наш коллектив проделывает сложнейшую работу. Мы понимали, что будет нелегко. Посмотрим статистику: 4700 человек выздоровели, 40% из них старше 60 лет и не могут быть донорами, 20% не могут быть донорами по своим показаниям. Остаются 1800 человек в большой, сорокамиллионной стране, которых нужных найти, причём не всех, а добровольцев, кто готов стать донором. У меня всегда был порядок с математикой. Но тут задачка повышенной трудности", - написал он.

По словам Ефименко, "Биофарма" закупила 12 тыс. ИФА-тестов компании Roche и с 18 мая начинает тестировать доноров на наличие антител.

"Если гипотеза подтвердится и у 5%+ доноров будут выявлены антитела, что вероятно, то необходимо начинать широкомасштабное тестирование. Тестирование одного миллиона человек. Как это организовать, пока не понимаю", - отметил он.

В начале мая Ефименко сообщил, что компания начала клинические исследования иммуноглобулина для лечения больных, у которых коронавирусная инфекция вызывает осложнения, и собрала первые объемы плазмы у доноров, которые преодолели Covid19.

"Биофарма" впервые приняла участие в международном созвоне с глобальными лидерами индустрии. (Мы сделаем все возможное, чтобы в 100 мл флаконе лекарства от Covid19 была капелька, добавленная учеными из Украины, учеными из "Биофарма")", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве рассказали, кому будут делать тесты на антитела к коронавирусу в первую очередь.

Ранее Министерство здравоохранения планировало начать тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) с 18 мая.

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