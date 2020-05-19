Астролог рассказал, какие знаки зодиака справятся со всеми трудностями 19 мая

Звезды уверяют, что вторник будет насыщенным у всех знаков зодиака. Их хорошее настроение не испортит даже плохая погода. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 24 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу на 19 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Во вторник Овны будут много общаться, однако день неоднозначный и будет лучше, если представители этого знака запасутся поддержкой близких и друзей. Сегодня можно открыто высказывать свои мысли и делиться переживаниями.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет хороший день для многих дел. Звезды уверяют, что удача улыбнется представителям этого знака и будет на их стороне. Первая половина дня пройдет в рутинной работе и домашних хлопотах. Вечером представится возможность повидаться со старыми друзьями, заняться творчеством.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам во вторник следует проявить осторожность в финансовых вопросах. Есть вероятность ошибиться и прогореть, последствия неверного решения не заставят себя ждать. Во второй половине вероятны недомогания, не следует нагружать себя излишне, важно беречь силы.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждет благоприятный день, во многих делах можно достичь успеха. Звезды советуют важные вопросы обсуждать в неформальной обстановке. Только так удастся найти оптимальное решение и прийти к соглашению.

Лев (23 июля – 22 августа)

Во вторник у Львов не все дела будут складываться благоприятно, однако не следует отступать, только благодаря упорству можно достичь значительных результатов. В домашних делах представители этого знака могут столкнуться с некоторыми проблемами, предстоит решать текущие вопросы на ходу.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы в этот день будут склонны переоценивать свои возможности. Но звезды уверяют, что во вторник представителям этого знака как никогда нужно будет реально оценивать текущую обстановку и действовать по обстоятельствам. В этот день не нужно бросать слов на ветер и давать обещаний, если чувствуете, что не сможете выполнить обещанного.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весов ждет сложный день. Выстраивать взаимоотношения с окружающими будет совсем непросто. Порой могут вспыхивать ссоры, а незначительные разногласия станут основой для начала серьезного конфликта. К концу дня обстановка нормализуется.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов во вторник могут происходить положительные перемены и в жизни, и в делах. То, что прежде казалось недостижимым и трудным, будет даваться легко. Представители этого знака без труда справятся с текущими делами и добьются нужных результатов.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам будет сложно правильно оценить текущую обстановку в этот день. В этот период лучше не спешить и не строить иллюзий относительно положения дел, иначе есть риск создать себе проблемы, решение которых потребует нешуточных усилий.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды уверяют, что для Козерогов в этот жень важно не идти на поводу у эмоций и действовать самостоятельно. В этот период можно заняться планированием и обсуждением долгосрочных проектов и планов. Однако во всех делах следует избегать спешки и пустой суеты.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Первая половина дня будет напряженным периодом. От Водолеев во вторник потребуется серьезное отношения ко всем делам. Вечер принесет перемены к лучшему. Представителей этого знака могут ожидать хорошие новости, неожиданные подарки и романтические сюрпризы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

У Рыб будет удачный день. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут справиться с делами, которые прежде казались очень сложными. Можно рассчитывать на помощь со стороны. Также не исключено начало романтических отношений.

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