Пенсионный фонд перед выходными направил еще 3,5 млрд гривен на пенсии

Пенсионный фонд 15 мая направил еще 3,5 млрд гривен на финансирование пенсий, которые проиндексировали для 8,4 млн пенсионеров. Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook. "15 мая 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий в мае", - говорится в сообщении ПФУ. На пенсионные выплаты направлено 3,5 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 25,9 миллиарда гривен.В ведомстве напомнили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой. ПФУ направил на пенсии 3,5 млрд грн. Инфографика: Пенсионный фонд Как сообщали Українські Новини, пенсионный фонд начал финансировать пенсии за май. Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. Тем временем пенсии в 2020 повысят еще дважды, а минимальные пенсионные выплаты до декабря вырастут до 1769 гривен.