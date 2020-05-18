Половина заразившихся коронавирусом украинцев не знают, где подхватили болезнь

Примерно в половине случаев заболевания коронавирусом не удается установить источник заражения, заявляет руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин. Об этом сообщает Украинская правда.

"50% – это те случаи, в которых тип передачи инфекции не установлен", – сообщил он.

По его словам, примерно 30% заболевших заразились из-за тесного контакта с подтвержденным больным, и еще 8% – в (зарубежном) путешествии.

Также Кузин заявляет, что тестирование всех, кто был с симптомами или был контактным, "было доступно с первого поступления таких ПЦР-тестов в страну".

При этом он заверил, что сейчас уровень распространения коронавируса в Украине "не предусматривает необходимости тестирования каждого, кто проходит по улице или сидит дома".

В то же время, в последнее время тестирование в Украине продолжает расти. Ежедневно делается около 9 тысяч анализов.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы стали активно искать работу, а количество вакансий снизилось.

Ранее Кабмин запретил в карантин публиковать статистику смертей во Львовской области.