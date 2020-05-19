Новая порция холода и дождей: синоптик дала прогноз на неделю

После того, как синоптик предупредила о холодной погоде всю неделю, во вторник, 19 мая, в Украину идео очередное похолодание и снова ожидается дождливая погода. В частности, осадки прогнозируют в западных, северных и центральных областях, а также в Харьковской области.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, осадки в Украину принесет атмосферный фронт, который идет с севера. В связи с этим с 19 мая в стране резко похолодает.

При этом на Донбассе, в южных областях и в Днепропетровской области осадков в этот день не ожидается.

"Температура воздуха ночью +6 +9 градусов, на севере местами +3 +7 градусов, в южной части +8 +13 градусов. Завтра днем в Украине ожидается +14 +20 градусов, на юге до +22 градусов, на западе +18 +24 градуса, на крайнем севере +9 +13 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве 19 мая днем ожидается до 17 градусов, а ночью - до 7 градусов.

По прогнозу синоптика, тепло в Украину вернется уже с началом новой недели.

В то же время, согласно прогнозу от Метеопрог, во вторник, 19 мая, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дожди на большей части территории Украины, кроме восточных и южных областей. Температура воздуха понизится на 2-3 градуса, в северных регионах - днем до 12-14° выше нуля.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

В центральных областях

Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +6...+ 10°С, днем +14...+18°С.

На западе страны

Переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха ночью +9...+12°С, днем +17...+21°С.

В северных областях

Пасмурно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+9°С, днем +14...+17°С. В Сумской области днем столбики термометров не поднимутся выше +12°С.

На востоке страны

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...+10°С, днем +14...+17°С. В Донецкой области ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.

В южных областях

Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+14°С, днем +18...+22°С.

В Киеве 19 мая будет облачно, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +16...+18°С.

Солнце взойдет в 05:04, а зайдет в 20:45. Продолжительность дня составит 15 часов 41 мин.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.