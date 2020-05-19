подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Новая порция холода и дождей: синоптик дала прогноз на неделю
19 мая 2020, вторник, 06:00 685 Карта
Жизнь 2020-05-19T06:00:01+03:00
Українські Новини
Новая порция холода и дождей: синоптик дала прогноз на неделю

Новая порция холода и дождей: синоптик дала прогноз на неделю

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Прогноз погоды в Украине, Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоды в Украине Фото: pixabay

После того, как синоптик предупредила о холодной погоде всю неделю, во вторник, 19 мая, в Украину идео очередное похолодание и снова ожидается дождливая погода. В частности, осадки прогнозируют в западных, северных и центральных областях, а также в Харьковской области.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, осадки в Украину принесет атмосферный фронт, который идет с севера. В связи с этим с 19 мая в стране резко похолодает.

При этом на Донбассе, в южных областях и в Днепропетровской области осадков в этот день не ожидается.

"Температура воздуха ночью +6 +9 градусов, на севере местами +3 +7 градусов, в южной части +8 +13 градусов. Завтра днем в Украине ожидается +14 +20 градусов, на юге до +22 градусов, на западе +18 +24 градуса, на крайнем севере +9 +13 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве 19 мая днем ожидается до 17 градусов, а ночью - до 7 градусов.

По прогнозу синоптика, тепло в Украину вернется уже с началом новой недели.

В то же время, согласно прогнозу от Метеопрог, во вторник, 19 мая, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, дожди на большей части территории Украины, кроме восточных и южных областей. Температура воздуха понизится на 2-3 градуса, в северных регионах - днем до 12-14° выше нуля.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

В центральных областях

Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +6...+ 10°С, днем +14...+18°С.

На западе страны
Переменная облачность, местами дождь. Температура воздуха ночью +9...+12°С, днем +17...+21°С.

В северных областях
Пасмурно, дождь. Температура воздуха ночью +5...+9°С, днем +14...+17°С. В Сумской области днем столбики термометров не поднимутся выше +12°С.

На востоке страны
Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7...+10°С, днем +14...+17°С. В Донецкой области ночью +10...+12°С, днем +17...+19°С.

В южных областях
Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11...+14°С, днем +18...+22°С.

В Киеве 19 мая будет облачно, днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +16...+18°С.

Солнце взойдет в 05:04, а зайдет в 20:45. Продолжительность дня составит 15 часов 41 мин.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. 

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Также в течение всех летних месяцев, в мае и июне погода на большей части территории северного полушария будет теплее, чем обычно.

Больше новостей о: Погода Прогноз Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Прогноз погоды в Украине Прогноз погоды в Киеве

Заморозки со шквалами ветра и дожди: синоптик пред...
Идет жара, но с заморозками и грозами: синоптики д...
В понедельник в Украине потеплеет до +24, местами ...
Укргидрометцетр прогнозирует заморозки до конца ма...
Общественный транспорт запустят с 22 мая, а детсады и метро откроются с 25 мая, - Шмыгаль
Гиркин дал интервью Гордону. Его приобщат к расследованиям против России
Новости
Министр соцполитики Лазебная заработала 47 тыс. гривен в апреле 07:33 Документ
Двойное гражданство и легализация игорного бизнеса. Чем займется Рада на этой неделе 07:30
Дистанция в 2 метра и наличие защитных масок: какие условия открытия пляжного сезона 07:10
Галилея произошла от галичан, у Кличко гигантский чугунный фонтан 07:00
Ослабление карантина в Киеве с 22 мая. Фото: Рixabay
Запустят наземный транспорт и откроют спортзалы: что позволят с 22 мая в Киеве 06:30
больше новостей
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Нарушение карантина в ночном клубе
В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин 12:29
больше новостей
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
больше новостей
Родители будут пикетировать Кабмин с требованием открыть детсады
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok