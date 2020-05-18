Конкурс "Укрзализныци" по отбору поставщика питания для Интерсити проведен с нарушениями, - врио предправления

Акционерное общество "Укрзализныця" решило провести служебную проверку в части конкурса по отбору поставщика питания для скоростных поездов, на кором зарабатывала около 100 тыс. грн в месяц с одного поезда, при этом руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания", которое не обеспечило прозрачность отбора контрагента, отстранено от исполнения служебных обязанностей.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" со ссылкой на врио председателя правления Ивана Юрика, передают Українськi Новини.

"Относительно предыдущих отборов проводится служебная проверка департаментом безопасности. Но уже понятно, что они были организованы неправильно. При проведении аукциона мы учтем те недостатки, которые на сегодняшний день стали очевидными. Ведь кроме максимизации дохода для "Укрзализныци", нам важно обеспечить надлежащий уровень сервиса пассажирам. Лично проконтролирую, чтобы конкурс проводился в соответствии с действующим законодательством и максимально публично", - отметил Юрик.

По его словам, "Укрзализныця" должна выбрать надежного и качественного поставщика указанных услуг.

Отметим, компания "Гринед" (Киев) предложила самое высокое вознаграждение 4,025 млн гривен/месяц в конкурсе акционерного общества "Укрзализныця" по отбору оператора по предоставлению услуг питания в поездах "Интерсити".

Согласно данным единого госреестра юридических лиц, конечным бенефициаром "Гринеда" является британка Кетрин Энн Гиксон. Компания зарегистрирована в 2013 году.

Ранее услуги питания в поезда "Интерсити" оказывала компания WOG.

По поводу ситуации с конкурсом член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко написал пост в Facebook, в котором опубликовал тендерные предложения компаний ("ВОГ Кафе" предложила 4 млн гривен/месяц) и отметил, что WOG ранее недостаточно платила УЗ за право осуществлять услуги по питанию пассажиров скоростных поездов.

В 2019 году "Укрзализныця" увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, или на 2,784 млрд гривен до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

Доход от реализации продукции в 2019 году увеличился на 8,3%, или 6,95 млрд гривен до 90,352 млрд гривен.

В состав компании входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения.

Также "Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели.