Конкурс "Укрзалізниці" з відбору постачальника харчування для Інтерсіті проведено з порушеннями, - т.в.о. голови правління

Конкурс "Укрзалізниці" з відбору постачальника харчування для Інтерсіті проведено з порушеннями, - т.в.о. голо

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" вирішило провести службову перевірку в частині конкурсу з відбору постачальника харчування для швидкісних поїздів, на якому заробляла близько 100 тис. грн на місяць з одного поїзда, при цьому керівництво філії "Українська залізнична швидкісна компанія", яка не забезпечила прозорість відбору контрагента, відсторонено від виконання службових обов'язків.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" з посиланням на в.о. голови правління Івана Юрика, передають Українські Новини.

"Щодо попередніх відборів проводиться службова перевірка департаментом безпеки. Але вже зрозуміло, що вони були організовані неправильно. При проведенні аукціону ми врахуємо ті недоліки, які на сьогодні стали очевидними. Адже крім максимізації доходу для "Укрзалізниці", нам важливо забезпечити належний рівень сервісу пасажирів. Особисто проконтролюю, щоб конкурс проводився у відповідності з чинним законодавством і максимально публічно", - зазначив Юрик.

За його словами, "Укрзалізниця" має вибрати надійного і якісного постачальника зазначених послуг.

Зазначимо, компанія "Гринед" (Київ) запропонувала найвищу винагороду 4,025 млн гривень/місяць у конкурсі акціонерного товариства "Укрзалізниця" з відбору оператора з надання послуг харчування у поїздах "Інтерсіті".

Згідно з даними єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром "Гринеда" є британка Кетрін Енн Гиксон. Компанія зареєстрована в 2013 році.

Раніше послуги харчування в поїзди "Інтерсіті" надавала компанія WOG.

З приводу ситуації з конкурсом член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко написав пост у Facebook, в якому опублікував тендерні пропозиції компаній ("ВОГ Кафе" запропонувала 4 млн гривень/місяць) і зазначив, що WOG раніше недостатньо платила УЗ за право здійснювати послуги з харчування пасажирів швидкісних поїздів.

В 2019 році "Укрзалізниця" збільшила чистий прибуток в 14,7 рази, або на 2,784 млрд гривень до 2,988 млрд гривень порівняно з 2018 роком.

Дохід від реалізації продукції в 2019 році збільшився на 8,3%, або 6,95 млрд гривень до 90,352 млрд гривень.

До складу компанії входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" заявила, що вокзали та потяги вже готуються до відновлення сполучення.

Також "Укрзалізниця" розглядає можливість введення 4-денного робочого тижня.