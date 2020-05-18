Лекарства "Фармак" можно заказать через сервис Liki24.com с бесплатной доставкой и сэкономить 20–30%

Лекарства крупного производителя лекарственных средств компании "Фармак" (Киев) можно заказать через сервис Liki24.com с бесплатной доставкой и сэкономить 20–30%.

Об этом говорится в сообщении компании "Фармак".

"Украинская фармацевтическая компания "Фармак" присоединилась к инициативе "Лекарства дома". Теперь при заказе любого из 510 препаратов производства "Фармак", представленных в каталоге на сайте сервиса Liki24.com, пользователи могут получить бесплатную доставку. Акция действует на территории всей Украины без ограничений – как адресно, так и в отделения почтовых операторов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что сервис позволяет сэкономить 20–30% от стоимости лекарств, благодаря поиску оптимальной цены на препарат в разных аптеках.

"Невозможно переоценить значение отечественной фармацевтики для государства. Мы все, в пандемию, остро почувствовали необходимость для государства иметь развитые индустрии, и не только фармацевтическую. Роль национального производителя значительно выросла – средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, лекарства – все это крайне важно для государственной безопасности. Особенно, когда импорт существенно сокращается. История помнит много примеров, когда во время кризиса, в отличие от иностранных производителей, которые резко поднимали цены на лекарства из-за привязки к курсу валют, продукты "Фармак" оставались доступными украинскому потребителю", - сказал директор по маркетингу и продажам АО "Фармак" Михаил Ванат.

По его словам, заботясь о здоровье украинцев и понимая важность соблюдения всех карантинных мероприятий, "Фармак" начал сотрудничество с онлайн-сервисом Liki24, чтобы каждый украинец мог получить качественные и эффективные лекарства, не подвергая себя опасности.

"Ведь основная миссия "Фармак" – делать доступным лечение современными и эффективными лекарственными препаратами. Лекарственные средства "Фармак" присутствуют во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений – противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Выпуская высокотехнологичные лекарственные средства, "Фармак" ежегодно инвестирует в исследования и научные разработки более 15 млн долларов. Сейчас в разработке 100 современных и эффективных лекарственных препаратов, которые необходимы миллионам жителей, как в нашей стране, так и за ее пределами", – отметил он.

По словам Ваната, компания готова идти на беспрецедентные шаги, чтобы оставаться доступной для потребителя.

"Мы очень рады, что один из лидеров фармацевтического производства Украины поддержал нашу инициативу "Лекарства дома". Препаратами производства "Фармак" лечатся многие украинцы. Бесплатная доставка таких медикаментов сегодня важна как никогда. Особенно актуальным этот вопрос является для жителей небольших населенных пунктов, в которых нет аптек. Из-за карантина движение общественного транспорта ограничено, как и доступ к лекарствам. Сегодня здоровье и безопасность людей – наш приоритет. Именно для этого мы и начали всеукраинский проект "Лекарства дома"", – сказал СЕО и основатель сервиса Liki24.com Антон Авринский.

Согласно сообщению, чтобы получить бесплатную доставку, нужно выбрать необходимые лекарства производства АО "Фармак" на сайте Liki24.com, сформировать заказ и в способах доставки выбрать доставку курьером или почтовым оператором – "Укрпочтой" либо "Новой Почтой".

После оформления заказа специалисты сервиса Liki24.com приобретут всё необходимое исключительно в лицензированных аптеках по оптимальным ценам, сформируют посылку и отправят ее по нужному адресу.

"Так, средняя цена на препарат "Амизон Макс" производства АО "Фармак" в аптеках Киева составляет 181.20 гривен. Оптимальная цена при заказе через сайт сервиса – 84.77 гривен. Таким образом, совершая заказ на Liki24.com, пользователь экономит 96.43 гривен. Кроме такой существенной экономии на стоимости лекарств, пользователь также получает возможность оформить бесплатную доставку, тарифы которой при стандартных условиях составляют 59–79 гривен", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, Liki24.com работает с более чем 5000 аптек по всей Украине. Сервис предоставляет информацию о наличии и цене на 55 тысяч аптечных товаров. Пользователи могут получать свои посылки как в отделениях почты, так и адресно до двери. Сроки доставки соответствуют нормам отправлений почтовых операторов.

При этом исключением для заказа являются медикаменты, которые требуют специального температурного режима хранения или входят в перечень наркотических, психотропных средств и прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств.

"Программа "Лекарства дома" – социальная инициатива сервиса Liki24.com, которая дает украинцам возможность получать лекарства по оптимальной цене с бесплатной доставкой на дом. Ее уже поддержали Кабинет Министров Украины, Министерство инфраструктуры, главы областных администраций и ведущие фармацевтические компании, отметили центральные и региональные СМИ Украины, а также международное издание Sifted by Financial Times. Программа "Лекарства дома" стала финалистом конкурса HackCorona Министерства цифровой трансформации Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" начал сотрудничество с сервисами заказа и доставки лекарств из аптек.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.