Ліки "Фармак" можна замовити через сервіс Liki24.com з безкоштовним доставлянням і заощадити 20–30%

Ліки великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ) можна замовити через сервіс Liki24.com з безкоштовним доставлянням і заощадити 20–30%

Про це йдеться в повідомленні компанії "Фармак".

"Українська фармацевтична компанія "Фармак" приєдналася до ініціативи "Ліки вдома". Тепер у разі замовлення будь-якого з 510 препаратів виробництва "Фармак", представлених у каталозі на сайті сервісу Liki24.com, користувачі можуть отримати безкоштовне доставляння. Акція діє на території всієї України без обмежень – як адресно, так і у відділення поштових операторів", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні зазначається, що сервіс дає змогу заощадити 20–30% від вартості ліків, завдяки пошуку оптимальної ціни на препарат у різних аптеках.

"Неможливо переоцінити значення вітчизняної фармацевтики для держави. Ми всі, у пандемію, гостро відчули необхідність для держави мати розвинені індустрії, і не тільки фармацевтичну. Роль національного виробника значно зросла – засоби індивідуального захисту, апарати штучної вентиляції легень, ліки – усе це вкрай важливо для державної безпеки. Особливо, коли імпорт істотно скорочується. Історія пам’ятає багато прикладів, коли під час кризи, на відміну від іноземних виробників, які різко піднімали ціни на ліки через прив’язування до курсу валют, продукти "Фармак" залишалися доступними українському споживачеві", - сказав директор з маркетингу та продажу компаніі "Фармак" Михайло Ванат.

За його словами, піклуючись про здоров’я українців і розуміючи важливість дотримання всіх карантинних заходів, "Фармак" розпочав співпрацю з онлайн-сервісом Liki24, щоб кожен українець міг отримати якісні та ефективні ліки, не наражаючи себе на небезпеку.

"Адже основна місія "Фармак" – робити доступним лікування сучасними й ефективними лікарськими препаратами. Лікарські засоби "Фармак" є в усіх чотирнадцяти терапевтичних групах. Серед основних напрямів – протизастудні, ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні портфелі. Випускаючи високотехнологічні лікарські засоби, "Фармак" щорічно інвестує в дослідження та наукові розробки понад 15 млн доларів. Зараз у розробці 100 сучасних і ефективних лікарських препаратів, які необхідні мільйонам жителів, як у нашій країні, так і за її межами", - зазначив він.

За словами Ваната, компанія готова йти на безпрецедентні кроки, щоб залишатися доступною для споживача.

"Ми дуже раді, що один із лідерів фармацевтичного виробництва України підтримав нашу ініціативу "Ліки вдома". Препаратами виробництва "Фармак" лікуються багато українців. Безкоштовне доставляння таких медикаментів сьогодні є важливим як ніколи. Особливо актуальним це питання є для жителів невеликих населених пунктів, у яких немає аптек. Через карантин рух громадського транспорту обмежено, як і доступ до ліків. Сьогодні здоров’я та безпека людей – наш пріоритет. Саме для цього ми й розпочали всеукраїнський проєкт "Ліки вдома"", - сказав СЕО та засновник сервісу Liki24.com Антон Авринський.

Згідно з повідомленням, щоб отримати безкоштовне доставляння, потрібно вибрати необхідні ліки виробництва АТ "Фармак" на сайті Liki24.com, сформувати замовлення й у способах доставляння вибрати доставляння кур’єром чи поштовим оператором – "Укрпоштою" або "Новою Поштою".

Після оформлення замовлення фахівці сервісу Liki24.com придбають усе необхідне виключно в ліцензованих аптеках за оптимальними цінами, сформують посилку та відправлять її на потрібну адресу.

"Так, середня ціна на препарат "Амізон Макс" виробництва АТ "Фармак" в аптеках Києва становить 181.20 гривень. Оптимальна ціна в разі замовлення через сайт сервісу – 84.77 гривень. Отже, роблячи замовлення на Liki24.com, користувач заощаджує 96.43 гривень. Крім такої суттєвої економії на вартості ліків, користувач також отримує можливість оформити безкоштовне доставляння, тарифи якого за стандартних умов становлять 59–79 гривень", -зазначається в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Liki24.com працює з більш ніж 5000 аптек по всій Україні. Сервіс надає інформацію про наявність та ціну на 55 тисяч аптечних товарів. Користувачі можуть отримувати свої посилки як на відділеннях пошти, так і адресно до дверей. Терміни доставляння відповідають нормам відправлень поштових операторів.

При цьому винятком у замовленні є медикаменти, які потребують спеціального температурного режиму зберігання або входять до переліку наркотичних, психотропних засобів і прекурсорів, а також сильнодіючих і отруйних лікарських засобів.

"Програма "Ліки вдома" – соціальна ініціатива сервісу Liki24.com, яка дає українцям змогу отримувати ліки за оптимальною ціною з безкоштовним доставлянням додому. Її вже підтримали Кабінет Міністрів України, Міністерство інфраструктури, голови Обласних адміністрацій та провідні фармацевтичні компанії, відзначили центральні та регіональні ЗМІ України, а також міжнародне видання Sifted by Financial Times. Програма "Ліки вдома" стала фіналістом конкурсу HackCorona від Міністерства цифрової трансформації України", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" розпочав співпрацю з сервісами замовлення та доставки ліків з аптек.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.