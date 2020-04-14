"Фармак" начал сотрудничество с сервисами заказа и доставки лекарств из аптек

С целью препятствования распространению коронавируса крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) начал сотрудничество со специализированными сервисами заказа и доставки лекарственных средств из аптек.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, в марте Кабинет Министров Украины разрешил почтовым сервисам осуществлять доставку лекарств. При этом теперь лекарства «Фармак» можно будет заказать с доставкой в отделение почты или непосредственно домой курьером.

"Во время карантина каждый из нас пытается ограничить круг социальных контактов и без лишней надобности не выходить из дома. Неудивительно, что растет спрос на онлайн-заказы продуктов из супермаркета, еды из кафе и ресторанов. Кое-кто уже оценил удобство и выгоду предварительного бронирования лекарств в аптеке. Всегда можно быть уверенным, что лекарства есть в наличии, сэкономить время в очереди и сравнить цены. Поэтому теперь нет необходимости стоять в очереди. А для тех, кто заболел и некого отправить в аптеку или нет возможности добраться до ближайшей аптеки (особенно в небольших поселках), такая возможность более чем актуальна", – отметил директор по маркетингу и продажам "Фармак" Михаил Ванат.

Заказать лекарственные средства можно на сайте компании (https://farmak.ua/drugs/) после автоматического перехода на страницу интернет-магазина "LIKI 24".

Согласно сообщению, для заказов доступны все лекарства, кроме определенных категорий, требующих особых условий отпуска, хранения и учета.

Как сообщали Українськi Новини, продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.