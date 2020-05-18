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18 мая 2020, понедельник, 15:15 1080
Общество 2020-05-18T17:00:04+03:00
Українські Новини
Глава Минюста Малюська съел обед заключенных из СИЗО: каша понравилась, а борщ - нет

Глава Минюста Малюська съел обед заключенных из СИЗО: каша понравилась, а борщ - нет

Ольга Фандорина
Еда, СИЗО, Денис Малюська, Еда для заключенных
Малюська и еда из СИЗО. Фото: Denis Malyuska
Малюська и еда из СИЗО. Фото: Denis Malyuska

В Украине уже планируют появление платных камер, а министр юстиции Денис Малюська отведал обед, привезенный из Киевского следственного изолятора. Об этом Малюська сообщил на своей странице в Facebook.

Министр добавил, что намерен периодически проводить такую проверку.

"Если ты не едешь в Лукьяновское СИЗО, Лукьяновское СИЗО едет к тебе. Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали из общей посуды. Впечатление: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго я такой есть не буду", - написал он.

Малюська и еда из СИЗО. Фото: Denis MalyuskaМалюська и еда из СИЗО. Фото: Denis Malyuska

"Чувствую, что питание в СИЗО улучшится", - резюмировал министр.

Малюська и еда из СИЗО. Фото: Denis MalyuskaМалюська и еда из СИЗО. Фото: Denis Malyuska

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней, которые были обнаружены уполномоченным Верховной Рады по правам человека при мониторинговом визите в Киевское СИЗО.

В Черновицком СИЗО заключенные порезали себя потому то туда привезли больного с COVID-19.

 

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