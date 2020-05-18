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18 мая 2020, понедельник, 15:30 562
Общество 2020-05-18T17:00:03+03:00
Українські Новини
Некоторые школы Украины проводят родительские собрания в Zoom, — Мандзий

Некоторые школы Украины проводят родительские собрания в Zoom, — Мандзий

Елена Новикова
Приложение, Любомира Мандзий, Zoom, программа Zoom, Родительское собрание
Любомира Мандзий. Фото: facebook.com lmandziy
Любомира Мандзий. Фото: facebook.com lmandziy

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила о том, что в Украине есть школы, которые проводят родительские собрания в Zoom, который стал самым популярным мессенджером украинцев на карантине.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о целесообразности проведения в помещениях школ родительских собраний.

"Я знаю о проведении родительских собраний в Zoom и это очень классный опыт, которым делятся наши директора. Бесспорно живое общение это самое важное общение, от которого мы определенный период времени были ограничены. Вариант встречи с директором или учителем всегда можно найти", - сказала Мандзий.

По словам и. о. министра образования и науки, если эпидемиологическая ситуация будет позволять, то никто не будет ограничивать встречи родителей и учителей в школе.

"Но мы сейчас говорим о целесообразности массовых мероприятий для того, чтобы не нагнетать и не провоцировать ситуацию", - сказала она.

Как сообщали Українські Новини, в Минобразования назвали ориентировочные даты ВНО-2020.

Также в Минобразования подтвердили планы закончить учебный год до 1 июля для всех, кроме выпускников.

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