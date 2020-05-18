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18 мая 2020, понедельник, 12:31 191
Общество 2020-05-18T12:45:01+03:00
Українські Новини
Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева

Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева

Елизавета Драбкина
Виталий Кличко, Полиция, Карантин, Ночной клуб
Нарушение карантина в ночном клубе
Нарушение карантина в ночном клубе "Queen". Фото: alenka.marmeladka

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко просит полицию проверить ночные клубы Киева на предмет работы во время карантина.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Хотел бы отметить, я видел в выходные в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это некий пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев! А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение", - сказал Кличко.

Ранее СМИ сообщали, что ночной клуб Queen проводит вечеринки, несмотря на карантин.

На видео было видно, что в клубе много людей - заполнены все столики и танцпол.

При этом большинство посетителей комплекса были без средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Киеве 17 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 41 человека до 2 321, умерших на 1 человека до 49.

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