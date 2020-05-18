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18 мая 2020, понедельник, 11:58 156
Интернет и IT 2020-05-18T12:45:02+03:00
Українські Новини
Группа компаний "Парус" отрицает причастность к российской ІТ-корпорации "Парус"

Группа компаний "Парус" отрицает причастность к российской ІТ-корпорации "Парус"

Елена Новикова
Санкции, продление санкций, Парус, Корпорация Парус
IT. Фото: pixabay
IT. Фото: pixabay

Группа компаний "Парус" опровергает причастность к ІТ-корпорации "Парус" (Россия), в отношении которой Украина продлила санкции.

Об этом говорится в сообщении группы, передают Українськi Новини.

"Мы отстаивали и отстаиваем свою позицию, что мы не имеем отношения к компании "Корпорация Парус" (РФ)", - сказано в нем.

Согласно сообщению, предприятия, которые попали в санкционный список Украины, никогда не были российскими.

Речь идет о компаниях "Парус-Спецпроект" (Киев), "Парус-2" (Киев), "Парус-Впровадження" (Киев), "Парус-Місто" (Киев), "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Парус-Донбас" (Краматорск), "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев), "Южный Парус" (Одесса) и "Парус-Лев" (Львов).

Также группа уточнила, что в судебном порядке никто не предоставил никаких доказательств причастности компаний к российскому бизнесу.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, на данный момент основателями и конечными бенефициарами указанных компаний являются физические лица - граждане Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая Украина сняла санкции в отношении ІТ-компаний "Монт УА", "Сапран-Украина" (обе - Киев) и 9 компаний группы компаний "Парус".

Группа компаний "Парус" была основана в 1990 году как одно из представительств корпорации "Парус", одного из крупнейших российских разработчиков информационных систем для государственного управления и бизнеса.

В 1993 году в Киеве был также создан Центр разработки программного обеспечения.

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