Астролог рассказал, каким знакам зодиака не стоит рисковать 17 мая

Воскресенье пройдет также спокойно, как и суббота. Подробно о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака в воскресенье, 17 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу на 17 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Воскресенье потребует от Овнов осторожности и внимания к мелочам. События будут развиваться непросто и любая оплошность может обернуться серьезными неприятностями. Могут возникать разногласия в семье и споры с друзьями.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В воскресенье обстоятельства могут складываться не самым благоприятным для Тельцов образом. Однако звезды советуют не пасовать перед трудностями и не отказываться от задуманного. Необходимо двигаться вперед и добиваться поставленных целей. Серьезную поддержку в этот день окажут друзья и близкие.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

У Близнецов будет непростой день, в течение которого появится желание совершать опрометчивые поступки и принимать необдуманные решения. Неверные шаги не окажут критического влияния на итог дел, однако заставят понервничать. В течение дня возможны неприятные сюрпризы и новости, которые заставят пересмотреть планы на ближайшие дни.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков будет противоречивый день. Любая неприятная мелочь может серьезно огорчить и выбить почву из-под ног. Отношения с окружающими также будут складываться достаточно сложно, выяснять отношения предстоит на повышенных тонах, однако этого звезды советуют избегать всеми силами.

Лев (23 июля – 22 августа)

Первая половина воскресенья у Львов пройдет напряженно. В это время очень легко ошибиться, принять неверное решение, о котором впоследствии придется сожалеть. Также в это время не следует давать обещаний, если будете знать, что не сможете их выполнить. Только во второй половине дня ситуация изменится к лучшему.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Девам повезет во многих делах, ведь звезды будут на стороне представителей этого знака. Этот период подходит для начала новых дел, реализации поставленных целей. Не исключено начало романтических отношений.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В воскресенье перед Весами откроются новые возможности, однако не все будет складываться так, как этого хотелось бы. Звезды уверяют, что внимательность к мелочам и правильный подход к решению задач помогут избежать провалов в делах и серьезных ошибок.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в воскресенье следует сохранять позитивное настроение и не конфликтовать с окружающими. Любые неоправданные противоречия могут привести к серьезным неприятностям.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов ждет продуктивный день. Представители этого знака смогут добиться успеа во многих делах и сделать много полезного для себя. В это время не исключены новые знакомства, которые будут полезными в будущем. Личные отношения также будут выстраиваться гармонично.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В воскресенье Козероги смогут избежать мелких проколов в делах с трудом. Однако у представителей этого знака будет запас сил, который поможет им справиться с текущими неурядицами, стоит лишь верить в себя и самостоятельно принимать решения.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеев ждет непростой день, в ходе которого достижение любых целей потребует приложения значительных усилий, предстоит хорошенько потрудиться. В течение дня также есть риск сломать или забыть что-либо.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет благоприятный день, в течение которого они смогут преуспеть, если будут действовать решительно. В воскресенье удачно будет складываться общение, любого рода встречи завершатся в пользу представителей этого знака. Возможно получение интересных предложений, которые будут касаться работы и перспектив на будущее.

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