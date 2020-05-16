Астролог рассказал, кого из знаков зодиака ждет удача 16 мая

После активной пятницы многие знаки зодиака смогут хорошенько отдохнуть и восстановить силы. Подробнее об астрологическом прогнозе на субботу, 16 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки гороскопу на 16 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют Овнам не торопиться с принятием решений в этот день, все действия должны быть осознаны и продуманы. В это время может произойти смена приоритетов, представители этого знака могут изменить отношение к старым привычкам. Также в субботу возможно новое романтическое увлечение у Овнов, которые не состоят в отношениях.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в этот день следует збегать перегрузок, они могут плохо отразиться на самочувствии. В субботу нежелательно заниматься любой тяжелой физической работой. Звезды советуют посвятить этот день отдыху и общению с близкими и друзьями.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждет благоприятный день. У представителей этого знака появится шанс преуспеть в делах, им под силу будет практически все. Вероятны сюрпризы, также может поступить денежное вознаграждение, премия или вы выиграш. Вторая половина дня позволит урегулировать сложные моменты в отношениях с родными и второй половинкой.

Рак (21 июня – 22 июля)

У Раков первая половина дня будет наполнена радостными событиями. Появится возможность повидаться с людьми, которых давно не видели. Вторая половина дня будет сложным периодом, следует внимательно следить за происходящем и постараться избежать соблазнов

Лев (23 июля – 22 августа)

Утро у Львов будет беспокойным и напряженным. Дела будут продвигаться медленно, а многое будет идти не так, как хотелось бы. Только настойчивость в работе сможет положительно повлиять на ход текущих событий и принести плоды. Наиболее благоприятный период для всех дел будет во второй половине дня. потому звезды советуют планировать важные дела именно на этот период.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В первой половине дня Девам предстоит столкнуться с трудностями в делах, но при правильном подходе многих проблем удастся избежать. В этот день звезды также советуют проявлять осторожность в финансовой сфере. День не подходит для любых покупок, особенно, если расходы незапланированные.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам в этот день будет сложно найти общий язык с окружающими и близкими людьми. Поводом для ссоры может стать любой незначительный факт. Звезды советуют не вести себя излишне агрессивно, а постараться поддерживать приятное общение с собеседниками. Также сегодня не следует принимать важные решения. Есть риск наломать дров.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет благоприятный день. Вероятны важные приятные новости издалека. Также не исключены приятные сюрпризы об близких. У представителей этого знака, которые не состоят в отношениях, в этот день возможно романтическое увлечение.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельуов день сложится неплохо, если они будут проявлять внимательность во всем и серьезно подходить к решению вопросов. В противном случае промахи в делах могут огорчить не на шутку. День также благоприятен для творчества, планирования дел на перспективу.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В субботу Козерогам следует проявляйте решительность и инициативу в делах. Это будет способствовать успеху и значительно приблизит к намеченным целям. В этот день у представителей этого знака появится шанс завоевать симпатию человека, который им небезразличен, наладить отношения с партнером и вывести их на новый уровень.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям будет сложно избежать промахов в делах и разногласий в общении с близкими. Однако звезды уверяют, что если представители этого знака выберут правильную тактику поведения, то не проиграют, а в не некоторых делах выйдут победителями. Вторая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Можно делать покупки и инвестировать сбережения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет удачный день для многих дел. Практически все дела будут удаваться легко, работа не будет стопориться. В субботу представителям этого знака выпадет шанс разделаться с проблемами прошлого периода. Во второй половине дня возможны удачные покупки.

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