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  • На следующей конференции ТКГ Ермак представит группу представителей от ОРДЛО
16 мая 2020, суббота, 17:16 230
Политика 2020-05-16T18:00:02+03:00
Українські Новини
На следующей конференции ТКГ Ермак представит группу представителей от ОРДЛО

На следующей конференции ТКГ Ермак представит группу представителей от ОРДЛО

Ольга Фандорина
Трехсторонняя контактная группа, ТКГ, Андрей Ермак, Представители ОРДЛО
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) в формате видеоконференции Украина представит представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по результатам встречи Ермака с послами стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) и главой представительства Европейского Союза в Украине, передают Українськi Новини.

"...на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований... Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал он.

Согласно сообщению, Ермак также отметил, что представительство украинской делегации в переговорах теперь значительно повышено - до уровня вице-премьера, заместителей министров, а также председателей комитетов Верховной Рады, демонстрирующих стремление Украины интенсифицировать и сделать более эффективной работу в "минском процессе".

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран "Большой семерки", Евросоюза и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в "минском процессе".

Ранее сообщалось о том, что ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести.

Также Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова вместо Валерии Лутковской представителем Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.

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