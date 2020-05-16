На следующей конференции ТКГ Ермак представит группу представителей от ОРДЛО

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) в формате видеоконференции Украина представит представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по результатам встречи Ермака с послами стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) и главой представительства Европейского Союза в Украине, передают Українськi Новини.

"...на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований... Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено минским пакетом договоренностей, с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, не убивали наших воинов, не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса", - сказал он.

Согласно сообщению, Ермак также отметил, что представительство украинской делегации в переговорах теперь значительно повышено - до уровня вице-премьера, заместителей министров, а также председателей комитетов Верховной Рады, демонстрирующих стремление Украины интенсифицировать и сделать более эффективной работу в "минском процессе".

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран "Большой семерки", Евросоюза и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в "минском процессе".

Ранее сообщалось о том, что ТГК по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о возобновлении поиска пропавших без вести.

Также Владимир Зеленский назначил Геннадия Кузнецова вместо Валерии Лутковской представителем Украины в рабочей группе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.