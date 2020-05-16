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16 мая 2020, суббота, 11:20 87
Политика 2020-05-16T12:45:01+03:00
Українські Новини
Дубинского не пустили на эфир "Свободы слова Савика Шустера"

Дубинского не пустили на эфир "Свободы слова Савика Шустера"

Анна Рудык
Александр Дубинский, цены на электроэнергию, Тарифы на электричество, Повышение цен на электричество
Александр Дубинский
Александр Дубинский

Депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского пригласили в онлайн-формате на программу "Свобода слова Савика Шустера" (канал "Украина") для обсуждения тарифов на электричество. Однако когда депутат изъявил желание явиться в студию лично, его туда не пустили. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, изначально Дубинский выложил на своей странице в Facebook пост о том, что едет на ток-шоу лично, чтобы обсудить вопрос цен на электричество с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец. 

"Изначально мне предлагали включиться на всю программу по скайпу, но я считаю, что такая важная тема, как тарифы для людей не может обсуждаться с и.о. министра энергетики иначе, чем лицом к лицу", - написал нардеп.

Спустя два часа после первого поста Дубинский опубликовал второй с информацией о его недопуске на прямой эфир.

"Савик Шустер обо*рался и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец (Ринат Ахметов - Ред.) на@бывает каждую украинскую семью при помощи и.о. министра энергетики Буславец. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зеленую энергетику в мире", - заявил Дубинский.

Свой недопуск на программу Шустера он связал с нежеланием хозяина телеканала "Украина" Рината Ахметова допустить озвучивание на ток-шоу альтернативной точки зрения. 

Однако Савик Шустер заявил, что его студия готовила включение Дубинского по скайпу, так как по условиям карантина, только 8 человек могут находиться одновременно в помещении студии. Но Дубинский, по мнению Шустера, ради пиара решил устроить скандал и вместо выхода в эфир по скайпу приехал в студию, куда его и не пустили.

Как сообщали Українські Новини, Герус заявил, что из-за отключения блоков атомных станций цена на электричество выросла на 15%.

Тем временем врио министра энергетики Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС.

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