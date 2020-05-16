Дубинского не пустили на эфир "Свободы слова Савика Шустера"

Депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского пригласили в онлайн-формате на программу "Свобода слова Савика Шустера" (канал "Украина") для обсуждения тарифов на электричество. Однако когда депутат изъявил желание явиться в студию лично, его туда не пустили. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, изначально Дубинский выложил на своей странице в Facebook пост о том, что едет на ток-шоу лично, чтобы обсудить вопрос цен на электричество с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец.

"Изначально мне предлагали включиться на всю программу по скайпу, но я считаю, что такая важная тема, как тарифы для людей не может обсуждаться с и.о. министра энергетики иначе, чем лицом к лицу", - написал нардеп.

Спустя два часа после первого поста Дубинский опубликовал второй с информацией о его недопуске на прямой эфир.

"Савик Шустер обо*рался и в студию меня не пустил. А я так хотел рассказать, как его владелец (Ринат Ахметов - Ред.) на@бывает каждую украинскую семью при помощи и.о. министра энергетики Буславец. В студии остались одни прикормленные негодяи, которые вам сейчас оправляют понижение мощностей АЭС и самый высокий тариф на зеленую энергетику в мире", - заявил Дубинский.

Свой недопуск на программу Шустера он связал с нежеланием хозяина телеканала "Украина" Рината Ахметова допустить озвучивание на ток-шоу альтернативной точки зрения.

Однако Савик Шустер заявил, что его студия готовила включение Дубинского по скайпу, так как по условиям карантина, только 8 человек могут находиться одновременно в помещении студии. Но Дубинский, по мнению Шустера, ради пиара решил устроить скандал и вместо выхода в эфир по скайпу приехал в студию, куда его и не пустили.

Как сообщали Українські Новини, Герус заявил, что из-за отключения блоков атомных станций цена на электричество выросла на 15%.

Тем временем врио министра энергетики Буславец предлагает майнить криптовалюту на АЭС.