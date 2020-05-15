На теплую погоду в мае рассчитывать не стоит. Синоптик рассказала, когда потеплеет

Антициклон Quirinius вытеснит дожди и 15 мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории востока, на крайнем юге, то есть в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях.

Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Однако тотальной власти антициклона сегодня не достичь. В Украину придет очередной атмосферный фронт.

Он принесет дожди на Западе (кроме Волыни и Ровенщины), местами в центральных областях, на юге, кроме крайних южных районов, а также вечером достигнет Донбасса.

"Температура воздуха в пятницу снова - головная боль. И прямо, и косвенно. Потому что от таких термических и барических прыжков действительно временами болит голова", - написала синоптик.

15 мая в Украине в течение дня предполагается + 13 + 17 градусов, в западных областях + 9 + 13 градусов, на юге + 15 + 22 градуса, в Крыму до +25 градусов.

В Киеве в пятницу без дождя. После очень холодной ночи днем ​​потеплеет до +15 +16 градусов.

"Пока на теплую майскую погоду рассчитывать не стоит. "Двадцатки" - не в почете. Как только температура воздуха будет приближаться до +20 градусов, сразу какой-то циклон или фронт с прутом наведается", - рассказала Диденко.

По словам синоптика, солнечно и тепло будет 23-24 мая.



Как сообщали Українські Новини, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.