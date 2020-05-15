Астролог рассказал, что ждет всех знаков зодиака 15 мая

Многим знакам зодиака не удастся отдохнуть и в пятницу, ведь она также пройдет активно, как и четверг. А подробнее о том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на сегодня, 15 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 15 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют Овнам не идти на поводу у других, в это время лучше принимать самостоятельные решения. Желательно также не терять самообладания, быть открытыми для диалога и прислушиваться к интуиции. Только так представители этого знака смогут добиться максимального успеха.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет насыщенный день. Представителям этого знака предстоит решать сложные и утомительные дела. В работе в этот день важна аккуратность, лучше педантично, шаг за шагом продвигаться к цели, чем в суете и горячности совершить массу ошибок и испортить все дело.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В пятницу неприятные сюрпризы и тревожные новости могут испортить настроение Близнецов и выбить их из колеи. Однако уже после полудня ситуация улучшится, можно будет строить планы и решать важные вопросы.

Рак (21 июня – 22 июля)

В пятницу Раки могут рассчитывать на успех в делах. Во второй половине дня не исключены приятные знакомства, возможны романтические увлечения. Также в этот день можно совершать важные покупки.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет напряженный день, многое будет идти наперекосяк, из-за чего планы могут стремительно меняться. Проверенные методы в работе будут малоэффективны, представителям этого знака предстоит искать новые пути решения текущих вопросов. В середине дня будет чувствоваться усталость, а излишняя раздражительность станет поводом для мелких ссор с окружающими.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам проявлять настойчивость и решительность во всех делах, только эти качества будут способствовать успешному развитию событий. Для представителей этого знака наступит благоприятный момент, когда можно начинать новые дела и проекты. Этот день также подходит для серьезных перемен.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов будет сложный день. Звезды советуют представителям этого знака сделать паузу в делах и отложить решение важных вопросов. Также в течение дня могут возникать трудности в общении, с окружающими будет сложно найти точки соприкосновения из-за возникающих разногласий. Вторая половина дня будет более благоприятным периодом, когда у Весов появится шанс расслабиться и восстановить силы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам не следует принимать поспешных решений и торопиться в этот день. Утро будет сложным и напряженным, потому представителям этого знака не удастся добиться чего-либо значимого и преуспеть в делах. Но после обеда ситуация изменится к лучшему. В этот период смело можно заниматься важными делами.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов ждет подходящий день для решения важных вопросов. В этот период можно браться за любые сложные дела, инвестировать, совершать покупки. Интуиция и деловое чутье не подведут, представители этого знака смогут успешно продвигаться к поставленным целям. Вторую половину дня звезды советуют посвятить отдыху и общению с близкими.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В течение дня Козерогам не рекомендуется терять бдительности, также не следует упускать из виду любые мелочи. В этот период лучше действовать самостоятельно, опираясь на собственный опыт и интуицию. Общение с окружающими сегодня будет выстраиваться легко. Этим можно воспользоваться в личных целях.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В течение дня у Водолеев найдутся интересные дела, события будут развиваться благоприятно и исход дел порадует положительными результатами. Во второй половине дня удастся отдохнуть и провести время с друзьями и родными.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Первая половина пятницы подходит для многих дел. Торопиться сегодня звезды не советуют, обстоятельный подход к решению текущих дел будет способствовать их удачному завершению. В этот день важно быть в нужное время и в нужном месте, тогда у представителей этого знака все сложится наилучшим образом.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.

Также в Украине 15 мая дожди переместятся восток и юг, а температура воздуха достигнет +13 +25 градусов.