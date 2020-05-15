Медиков, которые противостоят СOVID-19, будут регулярно тестировать

Пока Министр здравоохранения Маским Степанов анонсирует еще одно повышение зарплат медикам, Президент Владимир Зеленский подписал закон о регулярном обязательном тестировании на COVID-19 медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в нем.

Указано, что документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабинетом Министров карантина и еще в течение 2 месяцев с момента его отмены.

Так, закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью.

Подчеркнуто, что Министерство здравоохранения должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

"Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространению коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения", - добавлено в сообщении.

Отмечается, что с целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

"Кабинет Министров и Министерство здравоохранения должны разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных коронавирусом, которые относятся к первой, второй и третьей волне, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения. Также должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19, относительно действий, направленных на предотвращение инфицирования, и порядок действий в случае пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения, предназначенные для госпитализации больных коронавирусом", - говорится в сообщении.

Согласно принятому закону, правительство и Минздрав также должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количества тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровнях.

В частности, обнародовать информацию об обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медназначения, количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медперсонала, проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств.

Как сообщали Українськi Новини, 7 мая Рада ввела регулярное обязательное тестирование на COVID-19 медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В знак поддержки медработников, которые борются с эпидемией коронавиурса, скульптуры малышей-основателей Киева на Почтовой площади переодели в медицинские защитные костюмы.