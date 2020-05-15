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15 мая 2020, пятница, 22:24 793
Финансы 2020-05-15T23:00:11+03:00
Українські Новини
Заробитчане уехали. Польские эксперты ожидают сокращения на 30% денежных переводов в Украину

Заробитчане уехали. Польские эксперты ожидают сокращения на 30% денежных переводов в Украину

Кира Молчанова
Польша, денежные переводы, Заробитчане, Переводы, CASE Украина
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

Пока Польша продлевает контроль на границах со странами ЕС, Польские эксперты ожидают сокращения на 30% денежных переводов украинскими работниками из Польши в Украину из-за последствий пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении центра социально-экономических исследований "CASE Украина", передают Українські Новини.

Отмечается, аналитический центр "CASE Украина" провел с польскими коллегами вебинар на тему "Миграция и переводы гастарбайтеров - влияние пандемии COVID-19".

 По оценкам польских экономистов, примерно 12% украинских работников оставили Польшу во время карантина и вернулись домой.

"Однако, учитывая сезонных работников, которых плохо учитывает официальная статистика, количество украинцев, которые оставили Польшу, выше. При этом агросектор не был лидером по привлечению украинских работников", - говорится в сообщении.

Указывается, больше всего украинских мигрантов работают в промышленном секторе, строительстве, транспорте и поддерживающих сервисах и имеют постоянное трудоустройство.

Сообщается, что промышленность и строительство, где занято больше украинских работников, показывают относительную стабильность.

Поэтому пока есть основания полагать, что украинцы будут востребованы в Польше и после завершения карантина.

Однако, как отмечают польские эксперты, Польша является более открытой для сезонных и циклических работников, и пока не готова активно предоставлять разрешения на постоянное жительство.

Если уровень безработицы превысит 10%, то украинцам будет трудно трудоустроиться в Польше на постоянную (а не сезонную) работу.

"В результате сокращение денежных переводов из Польши в Украину из-за последствий пандемии может достичь 30%.Польша принимает 2 млн украинских работников в год. Это основная группа украинских работников за границей, сформировавшая 12,9 млрд долларов переводов в 2019", - говорится в сообщении.

В целом, по оценке экспертов, падение доходов работников на 30% грозит потерей 4 млрд долларов валютных поступлений в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, ранее "CASE Украина" констатировала в марте текущего года замедление темпов роста доходов сводного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для украинских заробитчан планируют организовать бесплатные чартерные рейсы в Польшу.

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