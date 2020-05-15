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15 мая 2020, пятница, 21:15 8
Финансы 2020-05-15T21:17:07+03:00
Українські Новини
Шмыгаль ожидает предоставление ЕС Украине макрофинансовой помощи уже в мае

Шмыгаль ожидает предоставление ЕС Украине макрофинансовой помощи уже в мае

Кира Молчанова
Евросоюз, Европейский союз, Макрофинансовая помощь, Денис Шмыгаль
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay
Евросоюз. ЕС, Фото: pixabay

Министерство финансов заявило, что объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда не изменится. В это же время Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на предоставление Европейским Союзом Украине транша макрофинансовой помощи до июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в пятницу Шмыгаль по видеооконференции провел разговор с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

"Денис Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз за выделение 190 млн евро для системы здравоохранения, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов Востока и Юга Украины, чтобы преодолеть COVID-19. Премьер-министр Украины также выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза", - сказано в нем.

Стороны обсудили влияние коронавируса на экономику Украины и стран Европы, а также финансово-экономическое сотрудничество.

Шмыгаль также заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам из-за пандемии.

Как сообщали Українськi Новини, визит в Украину Президента Европейского совета Шарля Мишеля, запланированный на 12 мая, отсрочили из-за карантина.

Европейский Союз заявил, что не признает сейчас и не признает в будущем незаконную аннексию Крыма Россией.

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