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  • В Венеции произошел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие, жителей попросили оставаться дома
15 мая 2020, пятница, 19:23 1104
Европа 2020-05-15T21:00:01+03:00
Українські Новини
В Венеции произошел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие, жителей попросили оставаться дома

В Венеции произошел взрыв на химзаводе: есть пострадавшие, жителей попросили оставаться дома

Надежда Комендантова
Италия, Взрыв, Венеция, Химзавод, взрыв на заводе
Взрыв на химзаводе в Венеции. Фото: corriere.it
Взрыв на химзаводе в Венеции. Фото: corriere.it

В то время, как смертность от Covid-19 в Италии самая высокая в мире, в пятницу в промышленной зоне Венеции произошел взрыв на химическом заводе, в связи с которым власти призвали жителей закрыть окна и двери и оставаться дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

Взрыв произошел в материковой части города в районе Порто-Маргера, в нескольких километрах от исторического центра Венеции. В результате был ранен рабочий.

Взрыв на химзаводе в Венеции. Фото: corriere.itВзрыв на химзаводе в Венеции. Фото: corriere.it

На место происшествия прибыли машины скорой помощи и пожарная служба. В результате взрыва в небо поднялся густой столб черного дыма, который был виден со всех уголков города. Власти призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу.

На заводе, который находится в эпицентре забастовок и протестов в связи с опасениями по поводу безопасности, производят краски, растворители и отбеливатели.

Около часа дня пожарным удалось потушить основной огонь.

Одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Италия только недавно начала ослаблять жесткий карантин и снимать ограничения на передвижение. С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в пределах одного региона.

Как сообщали Українські Новини, Италия выходит из жесткого карантина. С 4 мая открылись бары и рестораны.

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