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15 мая 2020, пятница, 19:11 836
Внешняя политика 2020-05-15T21:15:02+03:00
Українські Новини
40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан

40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан

Валерия Драгомирова
Посольства, Консульства, Прием граждан
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан с учетом эпидемиологической ситуации.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook, передают Українські Новини.

Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины.


В частности, посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, Германии начали работу с использованием предварительной записи через Интернет по системе электронной очереди МИД.

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные меры, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам

Тем временем Кабмин решил выдавать разрешения на работу за границей отдельно на каждый запрос.

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