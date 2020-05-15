40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан

40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан с учетом эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook, передают Українські Новини. Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины. В частности, посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, Германии начали работу с использованием предварительной записи через Интернет по системе электронной очереди МИД. В тех странах, где еще не ослаблены карантинные меры, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.Как сообщали Українські Новини, Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам. Тем временем Кабмин решил выдавать разрешения на работу за границей отдельно на каждый запрос.