В Кривом Роге заработал сервис Zakaz.ua

Сервисы доставки стали чрезвычайно популярными во время карантина и самоизоляции. Так, "Новая почта" начала доставлять посылки из Китая чартерами. Кроме того, сервис Zakaz.ua начал работу в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении сервиса, передают Українськi Новини.

"Компания будет доставлять все необходимое из гипермаркета METRO в течение дня в рамках удобных двухчасовых окон с 10:00 до 22:00. Онлайн-витрина магазина имеет широкий ассортиментный ряд товаров – более 17 500 единиц. Желающие могут воспользоваться услугой самовывоза из METRO, который находится по адресу ул. Ивана Быкова, 31", - сказано в нем.

Отмечается, что Кривой Рог стал 10-м городом, в котором Zakaz.ua предоставляет услуги по доставке продовольственных и непродовольственных товаров из крупных торговых сетей.

Заказ можно оформить на сайте или в мобильном приложении Zakaz.ua.

Вес заказа неограничен.

Стоимость доставки составляет 69 гривен для заказов весом до 40 кг, в случае увеличения веса доплата осуществляется согласно тарифам сервиса.

Как сообщали Українськi Новини, компания "АТБ-Маркет" запустила сервис онлайн-предзаказа товаров в тестовом режиме.

Ранее "Новая почта" ввела бесконтактную доставку.