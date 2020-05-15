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15 мая 2020, пятница, 18:21 9
Общество 2020-05-15T18:22:39+03:00
Українські Новини
В Кривом Роге заработал сервис Zakaz.ua

В Кривом Роге заработал сервис Zakaz.ua

Кира Молчанова
Днепропетровская область, Доставка, Кривой Рог, Zakaz.ua
Доставка. Фото: freepik
Доставка. Фото: freepik

Сервисы доставки стали чрезвычайно популярными во время карантина и самоизоляции. Так, "Новая почта" начала доставлять посылки из Китая чартерами. Кроме того, сервис Zakaz.ua начал работу в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении сервиса, передают Українськi Новини.

"Компания будет доставлять все необходимое из гипермаркета METRO в течение дня в рамках удобных двухчасовых окон с 10:00 до 22:00. Онлайн-витрина магазина имеет широкий ассортиментный ряд товаров &ndash; более 17 500 единиц. Желающие могут воспользоваться услугой самовывоза из METRO, который находится по адресу ул. Ивана Быкова, 31", - сказано в нем.

Отмечается, что Кривой Рог стал 10-м городом, в котором Zakaz.ua предоставляет услуги по доставке продовольственных и непродовольственных товаров из крупных торговых сетей.

Заказ можно оформить на сайте или в мобильном приложении Zakaz.ua.

Вес заказа неограничен.

Стоимость доставки составляет 69 гривен для заказов весом до 40 кг, в случае увеличения веса доплата осуществляется согласно тарифам сервиса.

Как сообщали Українськi Новини, компания "АТБ-Маркет" запустила сервис онлайн-предзаказа товаров в тестовом режиме.

Ранее "Новая почта" ввела бесконтактную доставку.

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