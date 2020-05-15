Украинцам задерживают выплаты по безработице. В бюджете не хватает 30 млн в день

Украинцы жалуются, что не могут получить пособия по безработице, которое можно оформить не выходя из дома. Люди рассказывают, что выплаты им задерживают по срокам, также приходиться ходить отмечаться в Центры занятости. В Госслужбе занятости пояснили - задержки действительно были. Но сейчас уже профинансированы выплаты за апрель и первую декаду мая. Об этом пишет "Страна".

"В пятницу (то есть, сегодня - Ред.) или в понедельник средства дойдут до адресатов", — обещают в Госслужбе занятости.

Впрочем, глобально финансовая проблема не решена, поэтому сбои в графике выплат могут быть и дальше.

Более того, уже в июне деньги на безработных и вовсе могут закончиться.

Как рассказал член набсовета Фонда по безработице, заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин, еще в начале карантина Фонду дополнительно выделили из госбюджета 1,3 млрд гривен. Эти средства должны были покрыть увеличенные потребности на выплату пособий. Ведь армия безработных с марта начала стремительно расти.

"Но уже на середину апреля выяснилось, что резко упали поступления в Фонд от ЕСВ - минус 800 млн гривен. То есть, по факту "лишние" средства составили уже не 1,3 млрд, а только 500 млн. При этом возникли рекордные кассовые разрывы. Суточные поступления средств составляют порядка 50 млн гривен, а расходы — 82 млн, то есть, кассовый разрыв - больше 30 млн в день. Ситуация однозначно сложная. Госслужба занятости перешла на суточный мониторинг состояния дел в регионах. Как только на ее счета заходят деньги, они сразу же перечисляются в региональные центры занятости и должны направляться получателям. Если в каком-либо регионе этого не происходит - это внутренний сбой, ЧП, и тут нужно разбираться", - говорит он.

По словам Шубина, денег на выплаты у Фонда по безработице хватит на первое полугодие, то есть, до конца июня (фактически еще не полтора месяца). А как будет дальше - зависит от экономической ситуации в стране.



Как сообщали Українські Новини, в апреле зарегистрированы 100 тыс. безработных.

Ранее Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам.