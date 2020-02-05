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05 февраля 2020, среда, 16:59 11
Технологии 2020-02-05T17:00:01+02:00
Українські Новини
Впервые за 15 лет Google удалось рассекретить доход YouTube

Впервые за 15 лет Google удалось рассекретить доход YouTube

Елизавета Кесельман
Google Chrome, Google, Google Alphabet новая компания, YouTube
Google. Фото: google
Google. Фото: google

За последние три месяца YouTube заработал около 5 миллиардов долларов от рекламы. Об этом корпорации Google удалось узнать  впервые за 15 лет, раскрыв выручку YouTube, передает The Verge.

Отмечается, что годовой доход сервиса составил около 10% всего дохода компании. Эти цифры увеличивают рекламный бизнес YouTube почти в пять раз больше, чем в Facebook, и более чем в шесть раз больше, чем весь Twitch, принадлежащий Amazon.

В отчетности написано, что сервис насчитывает 20 млн подписчиков Premium (без рекламы на YouTube) и Music Premium, а также 2 млн пользователей его платного телевидения. Доход от них не входит в общую прибыль YouTube, а вносится в категорию "другое", как и данные о продажах смартфонов Pixel и "умных колонок" Google Home, которые в прошлом квартале составили $5,3 млрд.

В целом в 4 квартале выручка Alphabet достигла $46 млрд, что на 17% больше, чем в 2018 году. По данным компании, ее доходы — почти $10,7 млрд. Поисковый бизнес Google остается крупнейшим источником дохода холдинга, заработав за квартал $27,2 млрд. Облачный бизнес Google за квартал получил $2,6 млрд.

Показатели Google превзошли ожидания Уолл-стрит относительно прибыли, но не дотянули по доходам, считает издание. Это могло стать одной из причин, почему компания впервые за 15 лет раскрыла доходы от YouTube и Google Cloud. Чтобы успокоить инвесторов, Google напомнила, что ее бизнес зависит не только от "поисковика", но и от быстрорастущих отдельных компаний, таких как YouTube и Google Cloud.

Как сообщали Українські Новини, в Google рассказали о том, что намерены работать по новой методике. 

Также YouTube изменил правила для детского контента.

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