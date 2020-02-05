Впервые за 15 лет Google удалось рассекретить доход YouTube

За последние три месяца YouTube заработал около 5 миллиардов долларов от рекламы. Об этом корпорации Google удалось узнать впервые за 15 лет, раскрыв выручку YouTube, передает The Verge.

Отмечается, что годовой доход сервиса составил около 10% всего дохода компании. Эти цифры увеличивают рекламный бизнес YouTube почти в пять раз больше, чем в Facebook, и более чем в шесть раз больше, чем весь Twitch, принадлежащий Amazon.

В отчетности написано, что сервис насчитывает 20 млн подписчиков Premium (без рекламы на YouTube) и Music Premium, а также 2 млн пользователей его платного телевидения. Доход от них не входит в общую прибыль YouTube, а вносится в категорию "другое", как и данные о продажах смартфонов Pixel и "умных колонок" Google Home, которые в прошлом квартале составили $5,3 млрд.

В целом в 4 квартале выручка Alphabet достигла $46 млрд, что на 17% больше, чем в 2018 году. По данным компании, ее доходы — почти $10,7 млрд. Поисковый бизнес Google остается крупнейшим источником дохода холдинга, заработав за квартал $27,2 млрд. Облачный бизнес Google за квартал получил $2,6 млрд.

Показатели Google превзошли ожидания Уолл-стрит относительно прибыли, но не дотянули по доходам, считает издание. Это могло стать одной из причин, почему компания впервые за 15 лет раскрыла доходы от YouTube и Google Cloud. Чтобы успокоить инвесторов, Google напомнила, что ее бизнес зависит не только от "поисковика", но и от быстрорастущих отдельных компаний, таких как YouTube и Google Cloud.

Как сообщали Українські Новини, в Google рассказали о том, что намерены работать по новой методике.

Также YouTube изменил правила для детского контента.