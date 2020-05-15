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  • В Италии планируют снять ограничения на передвижение между регионами уже в июне
15 мая 2020, пятница, 15:20 44
Европа 2020-05-15T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Италии планируют снять ограничения на передвижение между регионами уже в июне

В Италии планируют снять ограничения на передвижение между регионами уже в июне

Валерия Драгомирова
Италия, Карантин, Коронавирус, ограничение передвижения
Рим. Фото: pixabay
Рим. Фото: pixabay

Правительство Италии, где от коронавируса выздоровели более половины заболевших, предлагают отменить с 3 июня ограничения на передвижение между регионами, введенное в связи с эпидемией Covid-19.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa. 

В частности, согласно с проектом, с 18 мая прекратят действовать ограничения на любые перемещения в пределах региона в котором проживает гражданин. С 3 июня предлагается прекратить действие ограничений на передвижение между регионами, за исключением отдельных районов, если в отношении них существует обоснованная угроза заражения.

Италия ограничила перемещение между регионами и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях.

С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в пределах одного региона.


Как сообщали Українські Новини, Италия стала второй страной Европы, где от Covid-19 погибли более 30 тыс. человек. 

Кроме того, ко второй вспышке эпидемии коронавирусной инфекции готовится НАТО.

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