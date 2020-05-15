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15 мая 2020, пятница, 13:47 23
Президент 2020-05-15T14:00:46+03:00
Українські Новини
Только зачем тянул? Порошенко похвалил Зеленского за продолжение запрета русских соцсетей

Только зачем тянул? Порошенко похвалил Зеленского за продолжение запрета русских соцсетей

Елена Новикова
Одноклассники, Вконтакте, соцсети, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Блокировка соцсетей
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Экс-президент Украины Петр Порошенко похвалил Владимира Зеленского за продление санкций против русских соцсетей. Однако, по мнению Порошенко, открытым остается вопрос почему Офис Президента медлил, чтобы подписать соответствующий указ.

Об этом Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Указ Президента продлить запрет российских соцсетей в Украине, впервые внедренную моей командой три года назад, считаю правильным. Но странно, почему тянули до последнего дня? Что выжидал Офис Президента и почему медлил - вопрос открыты", - написал он.

Также экс-президент добавил, что запрет соцсетей страны-агрессора за три года доказала свою эффективность. Он привел данные Интернет-ассоциации Украины. По этим данным доля украинских интернет-пользователей, которые ежедневно посещают "ВКонтакте", упала с 54% до 10%. За тот же период ежедневная доля украинских посетителей "Одноклассники" снизилась с 35% до 10%.

Пост Петра Порошенко. Скриншот: Facebook/Петро ПорошенкоПост Петра Порошенко. Скриншот: Facebook/Петро Порошенко

Как сообщали Українські Новини, по указу бывшего президента Петра Порошенко Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".

Также срок санкций против российских социальных сетей "Mail.ru", "ВКонтакте" и "Одноклассники" должен был истечь в мае.

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