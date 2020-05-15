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  • С января по апрель декларации подали более 200 тыс. граждан. Сколько в Украине миллионеров
15 мая 2020, пятница, 13:45 234
Экономика 2020-05-15T14:00:01+03:00
Українські Новини
С января по апрель декларации подали более 200 тыс. граждан. Сколько в Украине миллионеров

С января по апрель декларации подали более 200 тыс. граждан. Сколько в Украине миллионеров

Анна Рудык
Миллионеры, налоговая служба, декларации, Подача деклараций
Единый государственный реестр деклараций
Единый государственный реестр деклараций

В январе-апреле текущего года 3 150 миллионеров задекларировали доходы за 2019 год с начала декларационной кампании. 

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы, передают Українськi Новини. 

"Более 200 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах подали граждане в течение января - апреля 2020 года. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривен", - говорится в сообщении службы.

Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, самостоятельно определенные к уплате гражданами, составляют 871 млн гривен, военного сбора - почти 120 млн гривен.

"Доходы в сумме свыше 1 млн гривен задекларировали 3 150 граждан, которыми определены к уплате 393 млн гривен налога и более 47 млн ​​гривен военного сбора", - отмечают в налоговой.

Наибольшее количество лиц, которые получили доходы свыше миллиона гривен и уже подали декларации, учитывается в Киеве - почти 1,2 тыс. человек, в Харьковской и Днепропетровской области - 278 и 270 миллионеров.

Наибольшие суммы налоговых обязательств к уплате определены жителями Львовской области - 25 млн гривен и Киева - 23 млн гривен из доходов, полученных за пределами Украины.

Также в Налоговой службе подчеркнули, что кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, продлена до 1 июля 2020.

Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах - 30 июня 2020. 

Как сообщали Українські Новини, ранее в Налоговой заявляли, что в Украине больше 1800 миллионеров.

Тем временем Государственная налоговая служба продлила срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах до 1 июля.

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