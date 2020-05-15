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  • З січня по квітень декларації подали понад 200 тис. громадян. Скільки в Україні мільйонерів
15 травня 2020, пʼятниця, 13:45 10
Економіка 2020-05-15T15:00:03+03:00
Українські Новини
З січня по квітень декларації подали понад 200 тис. громадян. Скільки в Україні мільйонерів

З січня по квітень декларації подали понад 200 тис. громадян. Скільки в Україні мільйонерів

Анна Рудык
Перевірка декларації про доходи, податки, Мільйонери, податкова служба
Єдиний державний реєстр декларацій
Єдиний державний реєстр декларацій

У січні-квітні поточного року 3 150 мільйонерів задекларували доходи за 2019 рік з початку деклараційної кампанії.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби, передають Українські Новини.

"Понад 200 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи подали громадяни протягом січня - квітня 2020 року. Загальна сума задекларованого доходу становила 32,1 млрд гривень", - йдеться в повідомленні служби.

Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, що самостійно визначені до сплати громадянами, становлять 871 млн гривень, військового збору - майже 120 млн гривень.

"Доходи в сумі понад 1 млн гривень задекларували 3 150 громадян, якими визначені до сплати 393 млн гривень податку і понад 47 млн гривень військового збору", - зазначають у податковій.

Найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон гривень і вже подали декларації, враховується у Києві - майже 1,2 тис. осіб, у Харківській і Дніпропетровській області - 278 і 270 мільйонерів.

Найбільші суми податкових зобов'язань до сплати визначені жителями Львівської області - 25 млн гривень і Києва - 23 млн гривень доходів, отриманих за межами України.

Також у Податковій службі підкреслили, що кампанія декларування доходів, отриманих у 2019 році, продовжена до 1 липня 2020.

Останній день подання декларації про майновий стан і доходи - 30 червня 2020.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Податковій заявляли, що в Україні більше 1800 мільйонерів.

Тим часом Державна податкова служба продовжила термін подання річної декларації про майновий стан і доходи до 1 липня.

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