День Європи українці святкуватимуть 3 дні: програма заходів онлайн

Після пом'якшення карантину у Києві, День Європи, який припадає на третю суботу травня, доведеться святкувати онлайн. У столиці відбудеться низка заходів онлайн, які можна побачити в ефірі телеканалу "Київ", передають Українські Новини.

У зв'язку з поширенням коронавірусу і карантинними обмеженнями, Київська міська влада пропонує киянам і гостям столиці відсвяткувати День Європи в новому онлайн, теле- і радіоформаті.

Упродовж трьох днів, з 15 по 17 травня на телеканалі "Київ" транслюватиметься привітання з Днем Європи від керівництва держави і міста, а також Представництва Європейського Союзу в Україні та посольств держав-членів Європейського Союзу, акредитованих в Україні.

Програма онлайн заходів

Телеверсія театральної вистави "Гамлет" (Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського).

Телеверсія театральної вистави "Шість персонажів у пошуках автора" ("Театр на Подолі").

Записи привітань від міських голів міст-гостей Днів Європи та міст-побратимів Києва.

Демонстрація архівних відеоматеріалів про святкування Дня Європи в Києві в попередні роки.

Також буде показ промороликів про країни ЄС, виступи художніх колективів країн, різні майстер-класи, інтерв'ю з видатними особистостями.

Також відбудеться фінальний концерт конкурсу дитячої пісні країн-членів ЄС "Formidable".

Також можна побачити шоу "Євробачення: Європа світить світлом" – прямі включення фіналістів пісенного конкурсу Євробачення.

Телеверсія історичного подання-перформансу "Едігна. Дочка Анни Київської та Генріха I. Початок Славного Служіння", в головній ролі – Ірма Вітовська.

Також покажуть художній фільм "Легенда про княгиню Ольгу", у головній ролі – народна артистка України Людмила Єфименко-Іллєнко.

Балет "Княгиня Ольга" Євгена Станковича ("Дніпровський театр опери та балету").

Телемарафон, присвячений сторіччю з дня народження Івана Павла II.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 травня під час святкування Дня Європи.

Також можна подивитися фільми різних жанрів, які вийдуть в травні.