День Європи українці святкуватимуть 3 дні: програма заходів онлайн

Після пом'якшення карантину у Києві, День Європи, який припадає на третю суботу травня, доведеться святкувати онлайн. У столиці відбудеться низка заходів онлайн, які можна побачити в ефірі телеканалу "Київ", передають Українські Новини. У зв'язку з поширенням коронавірусу і карантинними обмеженнями, Київська міська влада пропонує киянам і гостям столиці відсвяткувати День Європи в новому онлайн, теле- і радіоформаті. Упродовж трьох днів, з 15 по 17 травня на телеканалі "Київ" транслюватиметься привітання з Днем Європи від керівництва держави і міста, а також Представництва Європейського Союзу в Україні та посольств держав-членів Європейського Союзу, акредитованих в Україні. Програма онлайн заходів Телеверсія театральної вистави "Гамлет" (Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського). Телеверсія театральної вистави "Шість персонажів у пошуках автора" ("Театр на Подолі"). Записи привітань від міських голів міст-гостей Днів Європи та міст-побратимів Києва. Демонстрація архівних відеоматеріалів про святкування Дня Європи в Києві в попередні роки. Також буде показ промороликів про країни ЄС, виступи художніх колективів країн, різні майстер-класи, інтерв'ю з видатними особистостями. Також відбудеться фінальний концерт конкурсу дитячої пісні країн-членів ЄС "Formidable". Також можна побачити шоу "Євробачення: Європа світить світлом" – прямі включення фіналістів пісенного конкурсу Євробачення. Телеверсія історичного подання-перформансу "Едігна. Дочка Анни Київської та Генріха I. Початок Славного Служіння", в головній ролі – Ірма Вітовська. Також покажуть художній фільм "Легенда про княгиню Ольгу", у головній ролі – народна артистка України Людмила Єфименко-Іллєнко. Балет "Княгиня Ольга" Євгена Станковича ("Дніпровський театр опери та балету"). Телемарафон, присвячений сторіччю з дня народження Івана Павла II. Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 травня під час святкування Дня Європи. Також можна подивитися фільми різних жанрів, які вийдуть в травні.