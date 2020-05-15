підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 травня 2020, пʼятниця, 12:37 10
Афіша 2020-05-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
День Європи українці святкуватимуть 3 дні: програма заходів онлайн

День Європи українці святкуватимуть 3 дні: програма заходів онлайн

Ирина Николенко
Афіша, програма заходів, Онлайн-трансляція, День Європи, Святкування
День Європи 2020
День Європи 2020

Після пом'якшення карантину у Києві, День Європи, який припадає на третю суботу травня, доведеться святкувати онлайн. У столиці відбудеться низка заходів онлайн, які можна побачити в ефірі телеканалу "Київ", передають Українські Новини.

У зв'язку з поширенням коронавірусу і карантинними обмеженнями, Київська міська влада пропонує киянам і гостям столиці відсвяткувати День Європи в новому онлайн, теле- і радіоформаті.

Упродовж трьох днів, з 15 по 17 травня на телеканалі "Київ" транслюватиметься привітання з Днем Європи від керівництва держави і міста, а також Представництва Європейського Союзу в Україні та посольств держав-членів Європейського Союзу, акредитованих в Україні.

Програма онлайн заходів

Телеверсія театральної вистави "Гамлет" (Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського).

Телеверсія театральної вистави "Шість персонажів у пошуках автора" ("Театр на Подолі").

Записи привітань від міських голів міст-гостей Днів Європи та міст-побратимів Києва.

Демонстрація архівних відеоматеріалів про святкування Дня Європи в Києві в попередні роки.

Також буде показ промороликів про країни ЄС, виступи художніх колективів країн, різні майстер-класи, інтерв'ю з видатними особистостями.

Також відбудеться фінальний концерт конкурсу дитячої пісні країн-членів ЄС "Formidable".

Також можна побачити шоу "Євробачення: Європа світить світлом" – прямі включення фіналістів пісенного конкурсу Євробачення.

Телеверсія історичного подання-перформансу "Едігна. Дочка Анни Київської та Генріха I. Початок Славного Служіння", в головній ролі – Ірма Вітовська.

Також покажуть художній фільм "Легенда про княгиню Ольгу", у головній ролі – народна артистка України Людмила Єфименко-Іллєнко.

Балет "Княгиня Ольга" Євгена Станковича ("Дніпровський театр опери та балету").

Телемарафон, присвячений сторіччю з дня народження Івана Павла II.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 15 травня під час святкування Дня Європи.

Також можна подивитися фільми різних жанрів, які вийдуть в травні.

Більше новин про: Афіша програма заходів Онлайн-трансляція День Європи Святкування

Metallica на час карантину безкоштовно транслювати...
Влада вирішила не святкувати День Перемоги, тому, ...
Куди піти у Києві на водохрещенські вихідні...
Онлайн концерти українських зірок: як провести 9-1...
Україна зняла санкції з представництв російської IT-корпорації
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
В карантин у Києві стало вдвічі більше велосипедистів 14:29
Довіра Президента лопнула – міністр Криклій готовий піти у відставку 14:21
Тільки навіщо тягнув? Порошенко похвалив Зеленського за продовження заборони російських соцмереж 13:59
Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї 13:57
З січня по квітень декларації подали понад 200 тис. громадян. Скільки в Україні мільйонерів 13:45
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
У Коломойського немає влади над Зеленським, – політолог Якубін 18:19
більше новин
"Автомагістраль-Південь" на більшості об’єктів "Великого будівництва" працює із випередженням графіку 16:14
Чернігівська область утримує лідерство в Україні за кількістю об’єктів природно-заповідного фонду, - голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко 18:56
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Бізнес закликає Кабмін узаконити електронні трудові книжки 18:23
На КПП "Шегині", що на кордоні з Польщею всіх будуть перевіряти на коронавірус, - ЗМІ 13:41
більше новин
Кличко заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok