Сьогодні проходить другий півфінал Євробачення-2020: онлайн-трансляція

Сьогодні відбудеться другий концерт найбільш очікуваної події весни Євробачення-2020, який скасували через пандемію коронавірусу. Однак організатори конкурсу вирішили не залишати без глядачів свята музики і запропонували фанатам альтернативну версію проекту: онлайн-концерт, друга трансляція якого розпочалася 14 травня в 22:00 (за київським часом). Через пандемію коронавірусу, пісенний конкурс "Євробачення-2020", який повинен був відбудуться в Роттердамі, скасували ще у березні. Через кілька тижнів організатори заявили про проведення онлайн проекту "Вшанування пісень Євробачення". У проекті будуть представлені пісні 41 виконавця, які перемогли в національних відборах. 12 і 14 травня - перші півфінали, а 16 травня – в день фіналу, буде спеціальне шоу. У другому півфіналі о 22:00 ми побачимо виступи 18 країн-учасниць. А саме: Австрія Молдова Польща Сан-Марино Сербія Ісландія Чехія Греція Естонія Данія Болгарія Швейцарія Фінляндія Вірменія Латвія Грузія Португалія Албанія Онлайн трансляцію концертів можна подивитися на офіційному каналі "Євробачення". Відео країн-учасниць буде йти по порядку, в якому вони повинні були виходити на сцену під час конкурсу. Український гурт Go-A, переможницю національного відбору на "Євробачення-2020" можна побачити сьогодні, в першому півфіналі. Повтор онлайн-шоу можна буде побачити на сторінці в Facebook громадського телеканалі UA: ПЕРШИЙ на наступний день після трансляції. Сьогодні свої пісні представили Албанія, Вірменія, Австрія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ісландія, Латвія, Молдова, Польща, Португалія, Сан-Марино, Сербія та Швейцарія. Дивіться онлайн-трансляцію другого концерту Євробачення-2020: Як повідомляли Українські Новини, через коронавіру, в Роттердамі скасували пісенний конкурс "Євробачення-2020". 12 травня пройшов перший концерт конкурсу.