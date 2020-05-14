підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.6 29.2
˟
14 травня 2020, четвер, 22:15 16
Шоу-бізнес 2020-05-14T23:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні проходить другий півфінал Євробачення-2020: онлайн-трансляція

Сьогодні проходить другий півфінал Євробачення-2020: онлайн-трансляція

Надежда Комендантова
Роттердам, Євробачення, Євробачення-2020, коронавірус у світі

Сьогодні відбудеться другий концерт найбільш очікуваної події весни Євробачення-2020, який скасували через пандемію коронавірусу. Однак організатори конкурсу вирішили не залишати без глядачів свята музики і запропонували фанатам альтернативну версію проекту: онлайн-концерт, друга трансляція якого розпочалася 14 травня в 22:00 (за київським часом).

Через пандемію коронавірусу, пісенний конкурс "Євробачення-2020", який повинен був відбудуться в Роттердамі, скасували ще у березні. Через кілька тижнів організатори заявили про проведення онлайн проекту "Вшанування пісень Євробачення".

У проекті будуть представлені пісні 41 виконавця, які перемогли в національних відборах.

12 і 14 травня - перші півфінали, а 16 травня – в день фіналу, буде спеціальне шоу.

У другому півфіналі о 22:00 ми побачимо виступи 18 країн-учасниць. А саме:

  • Австрія
  • Молдова
  • Польща
  • Сан-Марино
  • Сербія
  • Ісландія
  • Чехія
  • Греція
  • Естонія
  • Данія
  • Болгарія
  • Швейцарія
  • Фінляндія
  • Вірменія
  • Латвія
  • Грузія
  • Португалія
  • Албанія

Онлайн трансляцію концертів можна подивитися на офіційному каналі "Євробачення".

Відео країн-учасниць буде йти по порядку, в якому вони повинні були виходити на сцену під час конкурсу. Український гурт Go-A, переможницю національного відбору на "Євробачення-2020" можна побачити сьогодні, в першому півфіналі.

Повтор онлайн-шоу можна буде побачити на сторінці в Facebook громадського телеканалі UA: ПЕРШИЙ на наступний день після трансляції.

Сьогодні свої пісні представили Албанія, Вірменія, Австрія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ісландія, Латвія, Молдова, Польща, Португалія, Сан-Марино, Сербія та Швейцарія.

Дивіться онлайн-трансляцію другого концерту Євробачення-2020:

Як повідомляли Українські Новини, через коронавіру, в Роттердамі скасували пісенний конкурс "Євробачення-2020".

12 травня пройшов перший концерт конкурсу.

Більше новин про: Роттердам Євробачення Євробачення-2020 коронавірус у світі

Перший півфінал "Євробачення" розпочнеться сьогодн...
Роттердам має намір провести Євробачення-2021. Мед...
У Роттердамі скасували "Євробачення-2020" через ко...
У США та Росії найбільше хворих на коронавірус. Да...
Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків
Рада дозволила не сплачувати єдиний соцвнесок тимчасово непрацюючим ФОПам
У Мінінфраструктури представили план відновлення пасажирських перевезень. Що запустять на 1-му етапі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok