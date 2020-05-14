Сьогодні проходить другий півфінал Євробачення-2020: онлайн-трансляція

Сьогодні відбудеться другий концерт найбільш очікуваної події весни Євробачення-2020, який скасували через пандемію коронавірусу. Однак організатори конкурсу вирішили не залишати без глядачів свята музики і запропонували фанатам альтернативну версію проекту: онлайн-концерт, друга трансляція якого розпочалася 14 травня в 22:00 (за київським часом).

Через пандемію коронавірусу, пісенний конкурс "Євробачення-2020", який повинен був відбудуться в Роттердамі, скасували ще у березні. Через кілька тижнів організатори заявили про проведення онлайн проекту "Вшанування пісень Євробачення".

У проекті будуть представлені пісні 41 виконавця, які перемогли в національних відборах.

12 і 14 травня - перші півфінали, а 16 травня – в день фіналу, буде спеціальне шоу.

У другому півфіналі о 22:00 ми побачимо виступи 18 країн-учасниць. А саме:

Австрія

Молдова

Польща

Сан-Марино

Сербія

Ісландія

Чехія

Греція

Естонія

Данія

Болгарія

Швейцарія

Фінляндія

Вірменія

Латвія

Грузія

Португалія

Албанія

Онлайн трансляцію концертів можна подивитися на офіційному каналі "Євробачення".

Відео країн-учасниць буде йти по порядку, в якому вони повинні були виходити на сцену під час конкурсу. Український гурт Go-A, переможницю національного відбору на "Євробачення-2020" можна побачити сьогодні, в першому півфіналі.

Повтор онлайн-шоу можна буде побачити на сторінці в Facebook громадського телеканалі UA: ПЕРШИЙ на наступний день після трансляції.

Сьогодні свої пісні представили Албанія, Вірменія, Австрія, Болгарія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Грузія, Греція, Ісландія, Латвія, Молдова, Польща, Португалія, Сан-Марино, Сербія та Швейцарія.

Дивіться онлайн-трансляцію другого концерту Євробачення-2020:

Як повідомляли Українські Новини, через коронавіру, в Роттердамі скасували пісенний конкурс "Євробачення-2020".

12 травня пройшов перший концерт конкурсу.