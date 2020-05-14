Итальянские ученые установили связь между COVID-19 и заболеванием, схожим с "синдромом Кавасаки"

Ранее в США обнаружили болезнь-синдром "Кавасаки", распространенную среди детей, которую тесно связывают с коронавирусом. Тем временем, итальянским ученым удалось установить связь между коронавирусом и сосудистым заболеванием, похожим на тот самый "синдром Кавасаки". Результаты исследования опубликовали в журнале The Lancet.

В частности, исследование провели в регионе Бергамо, когда в больнице Папы Иоана XXIII врачи обнаружили, что 8 из 10 детей с этим заболеванием дали положительный результат на антитела к коронавирусу.

В своем исследовании ученые назвали заболевание - PIMS-TS, как "воспалительный мультисистемный синдром, временно связанный с SARS-CoV". По словам врачей, в течение месяца заболеваемость PIMS-TS выросла в Бергамо в 30 раз.

Директор отделения педиатрии больницы Папы Иоана XXIII доктор Лоренцо ДʼАнтига заявил, что результаты исследования дают первое явное доказательство связи между коронавирусом и PIMS-TS.

"Я не сомневаюсь, что болезнь Кавасаки у этих пациентов вызвана именно SARS-CoV-2", — добавил он.

В то же время, специалист отделения интенсивной терапии Бостонской детской больнице доктор Джефри Бернс считает, что, мультисистемный воспалительный синдром у детей, по-видимому, является пост-вирусным синдромом.

"Этот мультисистемный воспалительный синдром непосредственно не вызван вирусом. Главная гипотеза заключается в том, что это связано с иммунным ответом пациента" — сказал Бернс CNN.

По словам Бернса, большинство заболевших детей не нуждаются в интенсивной терапии.

"У нас есть проверенные методы лечения, которые мы можем использовать и используем", — сказал он, добавив, что эти методы включают разжижители крови и иммуномодуляторы.

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