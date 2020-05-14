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14 мая 2020, четверг, 15:24 149
Силовые структуры 2020-05-14T16:45:02+03:00
Українські Новини
46 младенцев для иностранцев. Офис генпрокурора изучает пребывание детей в отеле "Венеция"

46 младенцев для иностранцев. Офис генпрокурора изучает пребывание детей в отеле "Венеция"

Валерия Драгомирова
Дети, Младенцы, Офис Генпрокурора, Суррогатное материнство, Отель Венеция
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Офис генерального прокурора изучает ситуацию относительно пребывания 46 младенцев, рожденных от суррогатных матерей, в киевском отеле "Венеция" из-за закрытия границ.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Пока изучаем вопрос", - сказал собеседник.

По его словам, уголовное производство не открывалось в связи с этим событием.

Он также отметил, что на данный момент этим вопросом занимается заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Как сообщали Українськi Новини, родители рожденных методом суррогатного материнства детей не могут въехать в Украину из-за карантина.

Денисова просит правоохранителей и Министерство здравоохранения урегулировать суррогатное материнство во избежание продажи младенцев за границу.


Ранее в Киеве закрыли клинику, которая продавала новорожденных детей за границу.

Общий размер денежного вознаграждения, которую получали участники сделки, составлял около 50 тыс. долларов, из которых плата за организацию искусственного оплодотворения составляла 15 тыс. долларов, а услуги по заключению фиктивного брака с иностранцами - от 1000-1500 долларов.

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