В Черновцах больницы переполнены больными коронавирусом

В Черновцах больницы заполнены больными коронавирусом, ситуация в городе тяжелая, сообщается, что в Украине больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 516). Об этом заявил в четверг Алексей Каспрук в эфире телеканала Украина 24.

На данный момент в городе уже около тысячи инфицированных.

"Стабильно тяжелая динамика. У нас на сегодняшний день городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми пневмониями", - сказал Каспрук

Он напомнил, что накануне областная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила снять все ограничения, которые были "поверх постановления правительства".

"По состоянию на сейчас у нас свободных 10 кроватей. Позавчера было две. Плюс мы дополнительно еще 20 кроватей разворачиваем в городских больницах. Проблемы с персоналом тоже. Есть больные врачи. Непростая ситуация", - сказал он.

В связи с этим в одном из спортивных залов города подготовили запасной госпиталь, но его "очень не хочется" открывать, отметил мэр.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

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