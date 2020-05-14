Кабмин создал рабочую группу для анализа возможности размещения data-центров при АЭС и майнинга, — Буславец

Временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей̆ среды Ольга Буславец заявляет, что Кабинет министров Украины поддержал инициативу о возможности майнинга криптовалют и создания data-центров при АЭС. Об этом она сказала Українським Новинам.

"Да, такую идею в Кабмине поддерживают", - сказала она.

По ее словам, еще осенью прошлого года от потенциальных инвесторов Энергоатому поступило предложение относительно строительства data-центра на площадке Запорожской АЭС. Инвестора заинтересовали мощности атомной электростанции, которые не было возможности интегрировать в энергосистему.

"Сегодня, Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Минцифры и Минэнерго создать рабочую группу для возможности проанализировать этот вопрос. Надо будет также проработать технические возможности, чтобы такие data-центры могли работать в Украине в условиях существующего профицита электроэнергии от атомной генерации. Это позволило бы Энергоатому найти гарантированный сбыт", - отметила Буславец.

Как сообщали Українські Новини, Министр энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец считает распространенную в СМИ информацию вокруг изучения возможности майнинга криптовалют на АЭС манипуляцией.

До этого стало известно, что временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец поручила национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" проработать возможность реализации проекта по майнингу криптовалют.

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец за апрель составила 20 тыс. гривен, ее заместителей - от 47 тыс. до 99 тыс. гривен, в то время, как последняя заработная плата бывшего министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля за март составила 28,8 тыс. гривен.