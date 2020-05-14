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14 мая 2020, четверг, 14:10 71
Экономика 2020-05-14T15:00:03+03:00
Українські Новини
НБУ укрепил гривну на выходные. Курс нацвалюты до понедельника

НБУ укрепил гривну на выходные. Курс нацвалюты до понедельника

Анна Рудык
Курс гривны, Курс НБУ, курс доллара, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 15-17 мая, на 0,88 коп. до 26,6815 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 14 мая, на 11,90 коп. до 26,6903 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 13 мая на 2,78 коп. до 26,9549 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,14 коп. до 26,6180 UAH/USD.

Также Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.

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