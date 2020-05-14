Рада разрешила не платить единый соцвзнос временно неработающим ФОПам

Верховная Рада освободила от уплаты единого социального взноса "спящих" физлиц-предпринимателей, которых стало на 1,7 тыс. меньше в апреле.

За принятие в целом законопроекта №2166 13 апреля проголосовал 321 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 4 и 7 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Документом дополнен перечень лиц, освобожденных от уплаты ЕСВ, лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью.

Такие лица смогут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Также освобождены от уплаты ЕСВ лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, при условии взятия их на учет в качестве физических лиц-предпринимателей и осуществления ими одного и того же вида деятельности.

Министерство финансов в своем экспертном заключении к законопроекту отмечает, что реализация его положений приведет к уменьшению доходной части бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования, а это в свою очередь может повлиять на сбалансированность соответствующих фондов.

Как сообщали Українські Новини, за 4 месяца госбюджет недополучил более 41 млрд гривен доходов.

Ранее предприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин.