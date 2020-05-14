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14 мая 2020, четверг, 12:04 70
Политика 2020-05-14T12:46:00+03:00
Українські Новини
В МИДе объяснили новые ограничения посещения Белоруси заботой об украинских гражданах

В МИДе объяснили новые ограничения посещения Белоруси заботой об украинских гражданах

Ольга Фандорина
Украина, МИД, Беларусь, Граница, Граница с Беларусью, Пересечение границы
Граница Украина-Беларусь. Фото: charter97.оrg
Граница Украина-Беларусь. Фото: charter97.оrg

Министерство иностранных дел прояснило, что выезд украинцев в Беларусь по заграничным паспортам позволит уменьшить время прохождения пограничного контроля и защитить граждан. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Новый порядок выезда позволит: улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов; уменьшить время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными приборами", - отмечено в сообщении.

То есть вместо того, чтобы улучшить работу посольства по идентификации граждан, МИД решил обязать их оформлять новый документ - загранпаспорт.

Также в МИД считают, что использование загранпаспорта  усовершенствует процедуру пограничного контроля и будет предотвращать случаи использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), поскольку он имеет низкую степень защиты.

"Запланированная отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года позволит путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины", - добавили в пресс-службе.

Также отмечено, что гражданам Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, не нужно волноваться - при их возвращении в Украину Государственная пограничная служба беспрепятственно будет пропускать по внутренним паспортам.

"Для граждан Украины - жителей пограничных районов Украины остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет)", - отмечено в сообщении.

Также сообщалось, что с марта 2020 года украинцы могут пересекать границу с Россией только по заграничным паспортам.

Также 17 апреля Кабинет Министров разрешил использовать электронные паспорта для выезда за границу и ID-карты в приложении "Дія" с 1 июня в качестве эксперимента до 2022 года.

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