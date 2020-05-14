Европарламент удобрил упрощение визового режима с Беларусью

Во время того, как Кабмин запретил украинцам ездить в Беларусь по внутренним паспортам и с 1 сентября для поездки в соседнюю страну будет нужен загранпаспорт, оформить который стоит минимум 600 грн, Европейский парламент одобрил соглашение с Беларусью об упрощении визового режима, а также о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения. Об этом сообщает DW.

За упрощение визового режима проголосовали 634 депутата, против - 48 представителей Европарламента, еще четверо - воздержались. Соглашение о реадмиссии поддержали 560 евродепутатов, 117 были против, 13 - воздержались.

Согласно соглашению об упрощении визового режима, стоимость виз уменьшится, как для белорусов, так и для граждан ЕС до 35 евро. При этом все визовые заявки должны быть рассмотрены в течение 10 календарных дней, однако в случае дополнительной проверки возможно увеличение срока до 30 дней. Также можно будет сократить сроки рассмотрения заявления до двух рабочих дней - в этом случае сбор увеличится до 70 евро.

Кроме этого соглашения предусматривает посещение гражданами ЕС Беларуси без виз до 30 дней при условии въезда через аэропорт Минск.

Соглашение о реадмиссии позволит ЕС отправлять белорусов, которые не имеют права находиться на территории Евросоюза, обратно в Беларусь. Также Беларусь будет принимать граждан третьих стран или лиц без гражданства, если у них на момент въезда в ЕС была виза или вид на жительство в Беларуси.

Далее оба документа должны быть одобрены Евросоветом.

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