Рада відмовилася ввести соцдопомогу для самотніх пенсіонерів, які досягли 80 років

Верховна Рада відмовилася запровадити соціальну допомогу одиноким пенсіонерам, які досягли 80-річного віку і потребують стороннього догляду.

За прийняття законопроєкту №2494 в цілому проголосували 224 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Так, документом передбачалося призначати держдопомогу самотнім особам, які досягли 80-річного віку, і які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію в установленому законом порядку.

Крім цього, передбачалося збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів (зараз - 5 067 гривень), а для дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, - 3,5 прожиткових мінімумів (7 094 гривні).

У разі якщо на дитину (дитини з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, держдопомогу (крім державної соцдопомоги, яка виплачується на дітей з інвалідністю, відповідно до законодавства), розмір такої допомоги визначається як різниця між 2,5 прожиткових мінімумів (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, - 3,5 прожиткових мінімумів) та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

Також документом передбачалося непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім'ї, який бажає здійснювати підприємницьку діяльність, за рекомендацією держслужби зайнятості, надавати допомогу на отримання економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї за рахунок держкоштів.

Також непрацюючі працездатні особи могли залучатися до безкоштовних робіт тимчасового характеру, які організовують виконавчі органи сільських, селищних, міських рад відповідно до закону.

Порядок надання допомоги на отримання економічної самостійності малозабезпеченій сім'ї, її розмір і умови повернення визначаються Кабінетом Міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, на виплату травневих пенсій направили ще 1,3 мільярда гривень.

Раніше в Мінсоцполітики пообіцяли ще два рази за рік підвищити пенсії.