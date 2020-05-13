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13 мая 2020, среда, 05:28 6 Инфографика
Lifestyle 2020-05-13T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, каким знакам зодиака повезет 13 мая

Астролог рассказал, каким знакам зодиака повезет 13 мая

Елена Новикова
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Близнецы. Фото: pixabay
Близнецы. Фото: pixabay

В среду многим знакам зодиака удастся восстановить силы после насыщенного  вторника. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в среду, 13 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 12 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды уверяют, что Овны в среду будут полны желания работать, экспериментировать и даже рисковать. В этот день дела будут развиваться значительно быстрее, что благоприятно скажется на профессиональных успехах представителей этого знака зодиака.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцам в среду не стоит форсировать события. В этот день нельзя совершать необдуманных действий, выдавайте желаемое за действительное. Звезды советуют прислушиваться к интуиции, она подскажет, как действовать правильно.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам не принимать поспешных решений в среду, иначе есть риск возникновения промахов в делах. Также постарайтесь не рассказывать о ваших планах окружающим. Во второй половине лучше аккуратнее подходить к решению финансовых вопросов, совершайте только запланированные покупки.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам в среду не следует принимать скоропалительных решений. Также звезды советуют полученные деловые предложения прежде анализировать и только после этого давайте ответ. В этот день у представителей этого знака есть шанс добиться хороших результатов во всех делах, но действуйте постепенно и неспешно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Если в этот день Львам предстоит принимать важные решения, то лучше сделать это, опираясь на собственную интуицию и опыт. Нерешительность в среду неуместна, пассивность не будет способствовать успешному развитию дел. Вечером будет хорошо провести время в кругу близких.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Звезды советуют Девам сохранять верность своим принципам, проявлять твердость характера и отстаивать свои идеи. Только последовательность в действиях  позволит представителям этого знака приблизиться к цели и удачно завершить начатое. Вечером больше отдыхайте и общайтесь с близкими.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам может повезти на финансовом поприще. Вероятны удачные сделки, успех может сопутствовать и в начинаниях. В личной жизни также будут происходить позитивные изменения. Представителей этого знака могут ожидать приятные знакомства, встречи с интересными людьми.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В среду Скорпионам будет легко добиться успеха в делах. В этот день вероятны денежные поступления. Не исключено, что представителям этого знака предстоит и потратиться, но это будут запланированные расходы. В этот день не забывайте о близких, они будут нуждаться в поддержке и внимании.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов в этот день могут ожидать финансовые трудности. Звезды советуют избегать новых долгов и трат по мелочам. Вторая половина среды будет наиболее продуктивным временем, когда можно будет успешно продвинуться в решении задач текущего периода и завершить важные дела.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день Козероги смело могут начинать новые проекты. Также в среду представителям этого знака не составит труда договориться с окружающими и оперативно решить текущие задачи. Также в этот день можно совершать покупки и строить планы на перспективу.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям звезды не советуют начинать важных дел и выяснять отношения с окружающими. В этот период будут полезными любые незначительные физические нагрузки, желательно больше отдыхать, что позволит восстановить силы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам контролировать свои слова и поступки. В среду будет сложно рассчитывать на успех в делах и доверять окружающим. Также в этот период не следует опираться на мнения со стороны, лучше решать задачи самостоятельно. Нежелательно и одалживать деньги и совершать покупки.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.

Также в среду в Украине местами будет небольшой дождь, заморозки и порывы ветра.

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