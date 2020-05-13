Допроса Рябошапки и Арахамии по делу Трубы не будет, - НАБУ

После того, как адвокат раскрыл подробности записей из кабинета Трубы, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось допросить бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку и председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию по делу о возможном влиянии бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы на следователей бюро и принятие ими нужных решений. Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. По результатам рассмотрения ходатайства адвоката детектив НАБУ вынес постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства. В частности, НАБУ отказалось провести допрос бывшего генерального прокурора и председателя фракции "Слуга народа". Свое решение детектив мотивировал тем, что в материалах уголовного производства отсутствуют доказательства, которые могли бы свидетельствовать о том факте, что Рябошапке и Арахамии известны обстоятельства возможного незаконного воздействия со стороны бывшего директора ГБР на следователей бюро. Также детектив отметил, что необоснованный вызов указанных лиц с целью проведения допроса приведет к нарушению положений уголовного процессуального законодательства, которые, в частности предусматривают, что ни одно лицо не может быть подвержено необоснованному процессуальному принуждению. При этом заявитель не согласился с этим решением НАБУ и подал жалобу в Высший антикоррупционный суд, который отказал в ее удовлетворении. Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло 2 уголовных дела против бывшего директора ГБР Романа Трубы относительно незаконного влияния на следователей и привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности. Также Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову. Ранее бывший Президент Петр Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием Романа Трубы на них.