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13 мая 2020, среда, 23:18 53
Силовые структуры 2020-05-13T23:34:05+03:00
Українські Новини
Допроса Рябошапки и Арахамии по делу Трубы не будет, - НАБУ

Допроса Рябошапки и Арахамии по делу Трубы не будет, - НАБУ

Надежда Комендантова
Допрос, НАБУ, Руслан Рябошапка, Роман Труба, Давид Арахамия
Роман Труба. Фото: Зеркало недели
Роман Труба. Фото: Зеркало недели

После того, как адвокат раскрыл подробности записей из кабинета Трубы

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отказалось допросить бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку и председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию по делу о возможном влиянии бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы на следователей бюро и принятие ими нужных решений.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

По результатам рассмотрения ходатайства адвоката детектив НАБУ вынес постановление о частичном отказе в удовлетворении ходатайства.

В частности, НАБУ отказалось провести допрос бывшего генерального прокурора и председателя фракции "Слуга народа".

Свое решение детектив мотивировал тем, что в материалах уголовного производства отсутствуют доказательства, которые могли бы свидетельствовать о том факте, что Рябошапке и Арахамии известны обстоятельства возможного незаконного воздействия со стороны бывшего директора ГБР на следователей бюро.

Также детектив отметил, что необоснованный вызов указанных лиц с целью проведения допроса приведет к нарушению положений уголовного процессуального законодательства, которые, в частности предусматривают, что ни одно лицо не может быть подвержено необоснованному процессуальному принуждению.

При этом заявитель не согласился с этим решением НАБУ и подал жалобу в Высший антикоррупционный суд, который отказал в ее удовлетворении.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ открыло 2 уголовных дела против бывшего директора ГБР Романа Трубы относительно незаконного влияния на следователей и привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Также Зеленский уволил Трубу с должности директора ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора депутата Верховной Рады ("Слуга народа") Ирину Венедиктову.

Ранее бывший Президент Петр Порошенко передал Национальному антикоррупционному бюро флеш-накопитель с записями разговоров с возможным участием Романа Трубы на них.

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