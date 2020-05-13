Минекоенерго разработало топливный баланс, - Буславец

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало топливный баланс, в котором определены необходимые объемы угля, газа и резервного топлива мазута для производства электроэнергии.

Об этом на брифинге в Кабинете министров Украины сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

"После физического баланса разрабатывается топливный - речь об обеспечении топливной составляющей выполнения производства электроэнергии. Такой баланс есть, там указано, сколько угля нужно до конца года, газа и резервного топлива - мазута", - сказала она.

Буславец добавила, что согласно этих показателей был проведен анализ и необходимые расчеты для определения финансового состояния дел в отрасли.

"У нас есть дефицит средств как на рынке электроэнергии, так и в угольной отрасли - около 51 млрд грн. По каким 16 млрд - это дефицит средств именно угольным предприятиям, а 9 млрд - для государственных шахт", - отметила и.о. министра.

Она подчеркнула, что все антикризисные меры направлены на ликвидацию и минимизацию этого дефицита, стабилизации цен на рынке и урегулированию ситуации в энергетическом секторе в целом.

Как сообщали Українські Новини, Буславец считает, что "зеленая" энергетика дестабилизирует энергосистему Украины.

Также и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение атомной генерации – вынужденный шаг.