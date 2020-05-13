Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом Ермака, — Трофимов

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов заявляет, что Президент Владимир Зеленский болезненно отреагировал на скандал с братом руководителя Офиса Андрея Ермака Денисом.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передают Українськi Новини.

"Проводится расследование. Компетентные органы устанавливают факты и должны с этим разбираться. Как мы видим, этих назначений не было. Но, безусловно, это крайне неприятный и сильный удар по Президенту. Я вижу в этом, не принимая ко вниманию действия брата Андрея, большое желание дискредитировать Президента. Конечно, не нужно было говорить то, что говорил его брат на видео. Чем он был мотивирован я не знаю, но ситуация неприятная", - прокомментировал он скандал.

После этих слов у Трофимова уточнили, болезненно ли Зеленский отреагировал на эту ситуацию.

"Ну, конечно. В этот момент я не видел его реакцию, но мы общались об этом позже в другом контексте", - ответил он.

Комментируя информацию о том, что Трофимов может вскоре сменить Ермака в должности руководителя Офиса, он заявил, что это слухи.

"Я не стремлюсь занять место главы Офиса и сменить Ермака. Эта опция - за Президентом. Он для себя принимает решение, кто в какой момент является для него более эффективным главой Офиса", - сказал он.

При этом Трофимов подтвердил, что если Зеленский предложит ему должность руководителя Офиса, то он согласится.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось предоставить какую-либо информацию о допросе главы Офиса Президента Андрея Ермака по делу о записях встреч с участием его брата Дениса.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту провокационных действий Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с братом главы Офиса Президента Андрея Ермака Денисом, в отношении банкира Алексея Морозова.