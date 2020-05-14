Похолодание до -3, но местами жара +25 и грозы: синоптик предупредила о кардинальной смене погоды

После того, как из Украины уйдет атмосферный холодный фронт, из-за которого в Киеве за три дня выпала месячная норма осадков, погода в Украине снова кардинально изменится. Антициклон, что разогнал тучи почти по всей стране, сменит очередной циклон с атмосферным фронтом.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, дожди 14 мая ожидаются в северных и западных областях, затронет и Винницкую область. К вечеру осадки доберутся до Одесской и центральных областей. В зоне дождей вероятны и грозы.

Маловероятны дожди также на Востоке, большей части Юга, а также в Днепропетровской области.

Что касается температуры воздуха, то тут, по словам Диденко, будет "сплошной гопак". Ближайшая ночь холодная - от +4 до +9 градусов. А на Востоке возможны даже заморозки от 0 до -3 градусов.

А вот днем температура покажет настоящие "качели". На крайнем Севере от +9 до +13 градусов, остальные северные области - от +12 до +16-ти, Центр +17+22, в Винницкой области аж до +25 градусов, на Востоке термометры покажут +16 в Харьковской области и +18+22. В Донецкой и Луганской, южных областях на побережье от +17 до +20, в континентальной части - от +20 до +25 градусов.

На Западу Украины - от +10 до +12 на Волыни и в Ровенской области, на Закарпатье - до +22, а в остальных западных областях от +12 до +18 тепла.

В Киеве в четверг 14 мая ожидается увеличение облачности, дожди, ночью температура прогреется до +7+8 градусов, днем прохладно - от +13 до +14-ти.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в УКраине местами похолодает до +1, также будет ветренно.

Прогноз погоды на 14 мая в Украине.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Кроме того, синоптики резко изменили прогноз погоды на лето, в частности, ожидается аномальная жара и засуха с ливнями.

Тем временем, по словам синоптиков, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев.